Comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas é homenageado

Manaus- O Comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Ayrton Norte, recebeu a Medalha Ruy Araújo, na terça-feira (17), na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A sessão foi presidida pelo deputado estadual e presidente do Poder Legislativo, Josué Neto, e contou com a presença de diversas autoridade locais, deputados e militares da Corporação e Forças Armadas.

A Medalha Ruy Araújo é a mais alta comenda outorgada pela Aleam a uma pessoa por se destacar por seus méritos no meio político, jurídico ou cultural e demais segmentos em favor do Estado. Ela foi instituída por iniciativa da então deputada Socorro Dutra Lindoso, mediante a apresentação do Projeto de Resolução Legislativa n° 01, de 13 de março de 1981. A homenagem ao coronel Norte, foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares.

Durante seu discurso o comandante Norte, agradeceu a iniciativa dos deputados, ao citar o momento como histórico em sua vida. "Receber esta homenagem é um dos momentos mais importantes da minha vida. Agradeço a todos os deputados, que, por unanimidade, aprovaram esta outorga, que significa muito à minha vida profissional. Quero dedicar este momento a todos os policiais militares, que todos os dias estão nas ruas trabalhando no sol e na chuva, deixando seus familiares em casa, defendendo e combatendo a criminalidade".

Autor da honraria, o deputado estadual Cabo Maciel destacou a importância do trabalho realizado pelo comandante em seus 29 anos de Polícia Militar, enfatizando sua atuação como subcomandante, chefe do Estado Maior e comandante-geral.

