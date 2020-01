Vídeo: Edifício Rio Negro é evacuado após incêndio, em Manaus

O prédio precisou ser evacuado | Foto: Adriano Silva/Divulgação

Manaus – O Edifício Rio Negro Center, localizado na rua 24 de Maio, no Centro de Manaus, precisou ser evacuado após um incêndio na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 11h.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) deslocou quatro viaturas, de acordo com o Centro de Operações, para realizar o salvamento.

Funcionários que trabalham no edifício e moradores das proximidades estão ao redor apreensivos. O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas.

Ainda não informações da causa do incêndio e do número de vítimas. O edifício funciona como centro de comercial e de consultas médicas, ficando aberto ao público a partir das 8h e encerrando as atividades às 20h.

Rafaela que trabalha em um escritório no 11º andar do edifício conta que a princípio não se assustou com o som do alarme.

“Não ficamos preocupados de início porque desde semana passada o alarme estava disparando acidentalmente e falaram que era um problema no sistema. Porém, ficamos apreensivos quando vimos várias pessoas correndo e percebemos que era sério. Parece que o acidente aconteceu no segundo andar”, contou a funcionária.

