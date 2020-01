Em Manaus, edifício Rio Negro é evacuado às pressas após incêndio

Trabalhadores acharam que se tratava de um treinamento de incêndio | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Um princípio de incêndio em uma clínica odontológica, situada no segundo andar do Edifício Rio Negro Center, localizado na rua 24 de Maio, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, deixou trabalhadores e pedestres em pânico, na manhã desta quarta-feira (18).

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada por volta das 11h. De acordo com o Centro de Operações, quatro viaturas foram deslocadas até o local e o tempo de resposta foi de sete minutos. A equipe de salvamento em altura fez o resgate de uma das vítimas. As chamas foram controladas e não houve vítimas com ferimentos.

A sala afetada fica localizada no segundo andar do prédio | Foto: Divulgação

Uma equipe do ciclo patrulhamento da Policia Militar do Amazonas foi a primeira a chegar no local. Com uma escada improvisada, conseguiu resgatar uma mulher - que não conseguiu sair do prédio por conta da intensa fumaça. Uma outra vítima, que também ficou presa no imóvel, foi retirada pelos bombeiros. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local com duas ambulâncias.

Duas vítimas foram resgatas | Foto: Divulgação

O recepcionista Isaque Pinheiro trabalha no primeiro andar do prédio e informou que no momento, em que o alarme tocou, achou que fosse mais um treinamento de evacuação do prédio. "Fomos acionados pelo alarme, mas achamos que era um treinamento porque durante toda a semana houve treinamento. No entanto, nós sentimos a fumaça subindo e vimos que era sério", contou.

Outra trabalhadora informou que a fumaça assustou a todos, que rapidamente desceram as escadas do edifício. "O susto foi grande. Eu, que estava no primeiro andar, inalei a fumaça. Imagina quem estava no segundo e teve que descer as escadas? Foi um susto e tanto", questionou.

A estrutura do prédio não foi danificada | Foto: Bruna Oliveira

O Corpo de Bombeiros acredita que o fogo iniciou no sistema elétrico da clínica. O capitão Janderson Lopes informou que não houve problemas na estrutura do prédio, mas apenas a perda total da sala e equipamentos do consultório. Esteve no local o comandante-geral do CBM-AM, Coronel Danízio Valente, e o chefe de estado-maior geral, Coronel Jair Ruas.

As atividades no prédio foram suspensas na tarde desta quarta-feira. Alguns trabalhadores do andar atingido tiveram acesso para a retirada de pertences e documentos, mas tiveram que usar máscaras de proteção, mediante a liberação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem. | Autor: Tarcísio Layme/ Em Tempo