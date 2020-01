Prefeitura convoca 308 professores aprovados em cadastro de reserva

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta quarta-feira (18), a convocação de 308 professores aprovados em cadastro de reserva no concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A lista com os nomes dos convocados foi publicada na edição 4.742, do Diário Oficial do Município (DOM) e o chamamento segue até o dia 16 de janeiro.

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, essa é a 19ª convocação realizada desde a homologação do resultado do certame, em 2018. “Com a saúde financeira do município, estamos construindo grandes centros integrados de ensino e convocando mais de 300 novos professores do cadastro reserva para reforçar o quadro da rede municipal e garantir que nossos alunos não fiquem sem aula. Eles já estarão em sala de aula a partir de fevereiro, dando sua contribuição para uma política educacional arrojada e de resultados de excelência”, afirmou.

Os novos educadores irão atuar nas zonas Leste, Sul, Oeste, Norte, Centro-Sul, rural e ribeirinha, nas disciplinas de educação infantil, 1º ao 5º do ensino fundamental, educação física, ensino religioso, artes, geografia, história, língua portuguesa e inglesa.

Prazos para comparecimento

Os convocados deverão comparecer, na sala 113 da Comissão de Investidura da Semed, localizada na avenida Mário Ypiranga, 2.549, Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, até o dia 16 de janeiro, munidos com os documentos listados no edital, como: CPF, comprovante de residência, título de eleitor, PIS/Pasep, diploma e histórico escolar, certidão de casamento, identidade das crianças e certificado de reservista, dentre outros.

De acordo com a chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Altina Magalhães, desde a homologação do certame, foram convocados 2.520 educadores, seis vezes superior às 400 vagas oferecidas no concurso, das quais 2.120 foram do cadastro de reserva. Ela destacou que é importante que os convocados compareçam na data prevista para orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais, além de outras informações. “Estamos contando que os educadores venham o quanto antes tomar posse, para que em janeiro a gente veja a lotação e em fevereiro se apresentem nas escolas”, explicou.

Convocados comemoraram a publicação dos seus nomes no Diário Oficial do Município | Foto: Divulgação/Semed

Felicidade com a convocação

Uma das convocadas nessa chamada é a formada em pedagogia, Aline Coelho da Silva, 26. Ela contou que já participou de projetos da Prefeitura de Manaus, como “Mais Educação e Mais Alfabetização”, na escola municipal Nazira Chamma Daou, no bairro Educandos. Segundo ela, que vai atuar como professora do 1º ao 5º ano, na zona Sul, não tem como definir a felicidade ao ser convocada.



“Realizo um sonho, é uma alegria. Estava na espera pela convocação. Já entro com uma experiência, pois trabalhei em uma escola. Ser professor é uma experiência que vem a cada dia e temos que nos preparar”, comemorou Aline.

Outro que comemorou a convocação foi o educador físico Diego de Assunção Muniz, 28, que será lotado em uma escola da zona Norte. “Agora é correr atrás do meu sonho e trilhar um caminho na Semed. Colocar tudo em prática que aprendi, fazer o planejamento. Esse momento é de gratidão com a Prefeitura de Manaus, pois é inexplicável a alegria que estou sentindo, além da responsabilidade formar cidadãos”, finalizou.





*Com informações da assessoria de imprensa