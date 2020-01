Centro de Acesso e Triagem é inaugurado no Compaj

Manaus- A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) inaugurou, nesta quarta-feira (18), o Centro de Acesso e Triagem do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). A obra foi realizada em parceria com a empresa de cogestão Reviver Administração Prisional Privada.

O espaço foi criado para auxiliar a fiscalização na entrada e saída de funcionários e visitantes da unidade prisional. O centro está aparelhado com dois bodyscans (equipamento de escaneamento corporal) e um raio-X para a revista eletrônica de pessoas e materiais.

A criação do Centro de Acesso e Triagem teve como objetivo humanizar o atendimento de familiares dos internos. “Os parentes ficavam do lado de fora, sob sol e chuva, esperando o processo de triagem para entrar na cadeia. Agora, eles terão um ambiente acolhedor, digno e com conforto para realizar as visitas”, afirmou o titular da Seap, coronel Vinícius Almeida.

Além dos espaços de fiscalização, o centro possui ainda uma sala de espera com cadeiras, banheiros e alojamentos (masculino e feminino) para os funcionários guardarem os pertences. “O centro é um projeto que idealizamos no início deste ano, e o Compaj é o primeiro presídio a receber essa estrutura. Vamos trabalhar para expandir para as demais unidades no próximo ano”, disse o secretário.

Ressocialização

As obras do Centro de Acesso e Triagem tiveram a duração de dois meses e foram realizadas por 25 internos do Compaj e oito funcionários de manutenção da empresa de cogestão.

Os internos estão inseridos no projeto de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”, que prevê a remição da pena pelo trabalho não remunerado, conforme a Lei de Execução Penal (LEP). Além disso, eles têm direito a reduzir um dia da pena a cada três dias trabalhados.

*Com informações da assessoria