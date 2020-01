Idosos recebem programação do ‘Natal do Abraço' em Manaus

O projeto Almoço Solidário, do “Natal do Abraço”, esteve, nesta quarta-feira (18), na Fundação Doutor Thomas (FDT), zona Centro-Sul, onde 80 internos da instituição puderam desfrutar de uma refeição natalina diferenciada, além de muita música e animação. Realizado pela Prefeitura de Manaus, com a coordenação do Fundo Manaus Solidária, o “Natal do Abraço” tem, na semana que antecede o Natal, uma programação especial para os usuários das cozinhas comunitárias e também para os idosos internos da FDT.

O Almoço Solidário faz parte do terceiro e último eixo da programação do “Natal do Abraço”, uma iniciativa da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, e tem por objetivo levar mais amor, respeito e dignidade às pessoas que já são assistidas por meio de algum programa ou projeto, pela Prefeitura de Manaus.

O objetivo do projeto é levar mais amor, respeito e dignidade às pessoas que já são assistidas pela fundação | Foto: Karla Vieira/Manaus Solidária

“Essa confraternização tem sabor de família, de sentimento, de abraço, de respeito mútuo. O Almoço Solidário já passou por algumas das nossas cozinhas comunitárias e hoje chega aqui para atender a quem tanto já contribuiu e que tem na FDT a sua família. E é esse olhar de família que o prefeito Arthur Neto e a primeira-dama, Elisabeth Valeiko tiveram quando pensaram nessa programação. Que possamos não só no Natal, mas ao longo do ano, sempre olhar as pessoas e acolhê-las”, declarou a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio.



Solidariedade



Durante o evento, as amigas Júlia Barroso e Valda Marques, visitavam a interna Maria Dolores, 65. Vítima de um AVC, Dolores ficou com severas limitações, perdendo o contato com as amigas, que há algum tempo a buscavam. Nesta quarta-feira, juntamente com outras pessoas, Júlia e Valda foram à Fundação e encontraram quem tanto procuravam e, pela primeira vez, foram festejar com a interna o Natal.

“A Dolores foi nossa vizinha, ela teve um AVC ficou mal, aconteceram algumas coisas e acabamos perdendo o contato com ela, mas ela sempre estava nos nossos pensamentos, até que a encontramos. É a primeira vez que participamos dessa festa com ela. Achei tudo muito lindo, a festa muito boa, mas o que me deixou mais feliz foi ver como ela está bem, bem tratada. Só tenho a agradecer a todos que cuidam dela”, declarou Valda emocionada.

Uma dessas idosas felizes era Dinah da Costa, 72, moradora há 2 anos e 3 meses da Fundação Doutor Thomas | Foto: Karla Vieira/Manaus Solidária

Conforme a diretora-presidente da FTD, Martha Moutinho, todos os anos é montada uma programação extensa nesta época do ano para levar ainda mais alegria para a família Doutor Thomas. “Esse ano está sendo muito especial porque o Fundo Manaus Solidária trouxe o Natal do Abraço, está enchendo a casa de alegria. Estamos vendo os idosos felizes e para nós é um momento de muita gratidão”, afirmou.



Uma dessas idosas felizes era Dinah da Costa, 72, moradora há 2 anos e 3 meses da Fundação Doutor Thomas. “Gosto muito das festas daqui, é uma melhor que a outra. Foi tudo maravilhoso, muito bonito. Amo festa e dançar, hoje teve tudo o que eu gosto”, declarou.



Além do almoço especial, os idosos desfrutaram de uma extensa programação musical, que contou com a apresentação do coral da Primeira Igreja Batista de Manaus, os recreadores do parque Cidade da Criança e a banda Uns e Outros.

Natal do Abraço

O Almoço Solidário faz parte do terceiro e último eixo da programação da campanha natalina | Foto: Karla Vieira/Manaus Solidária





O “Natal do Abraço” possui três eixos de atuação. O primeiro eixo é o “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade; o segundo eixo é o “Noites Felizes”, que consiste na programação cultural com apresentação de corais, fanfarras e grupos musicais em diversas áreas da cidade; e o terceiro eixo são os “Almoços Solidários”, em que são promovidos almoços natalinos em áreas periféricas da cidade com pessoas, reconhecidamente, em situação de vulnerabilidade social.

*Com informações da assessoria.