Entrega de documentos do Bolsa Universidade encerra nesta sexta (20)

Manaus- O prazo para a entrega da documentação dos mais de 14 mil classificados na primeira chamada do programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, foi estendido até as 12h desta sexta-feira (20). A lista com os documentos necessários para adesão está disponível no edital, pelo site http://bolsa.manaus.am.gov.br .



De acordo com a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, a prorrogação visa possibilitar que um maior de candidatos possa entregar sua documentação. “Decidimos estender até essa sexta a entrega de documentos pelos classificados, que deverão atentar para o que exige o edital. Além do apoio da Espi pelo setor de atendimento, as instituições de ensino disponibilizaram estandes onde os candidatos podem tirar suas dúvidas, conferir valores e até se matricular após a entrega da documentação”, complementou.

Os classificados devem entregar a documentação, a fim de garantir o benefício, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordenadora do programa.

Os documentos devem comprovar as informações adicionadas na hora da inscrição, caso não sejam as mesmas, pode acarretar na desclassificação do participante. Na sede da Espi, há estandes das instituições parceiras onde os candidatos podem tirar suas dúvidas, conferir valores e até realizar a matrícula.

Segunda chamada

As vagas remanescentes da primeira chamada, ou seja, a vaga dos candidatos que não entregaram sua documentação, serão ofertadas para os candidatos que se encontram na lista da espera. A lista de segunda chamada será divulgada no dia 23.

*Com informações da assessoria