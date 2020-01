Dono de lan house e lava jato é preso por furto de energia no Alvorada

Manaus - O proprietário da uma lan house e um lava jato do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, de nome não relevado, foi preso em flagrante, na quarta-feira (18), por crime de furto de energia elétrica. A prisão ocorreu durante operação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), com equipe da Amazonas Energia, na rua 16.

Na ocasião constatou-se desvio de energia elétrica por meio de uma ligação clandestina com três fases ligadas direto da rede de baixa tensão da Distribuidora para os equipamentos instalados no local. Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos técnicos e o levantamento da carga instalada, mediante a caracterização das irregularidades pela equipe de inspeção técnica e perícia.

Empresa encontrou desvio de energia elétrica em ligação clandestina ligada a rede de baixa tensão | Foto: Divulgação

O responsável pelo estabelecimento foi conduzido pelo delegado interino Alfredo Dabella até à delegacia. O imóvel ficou com o fornecimento de energia suspenso com a retirada do Desvio, conforme Resolução Aneel 414/2010. O valor do prejuízo causado a Distribuidora foi calculado em R$ 90.172,38.

Como denunciar o furto de energia

A Amazonas Energia orienta que as denúncias de furto de energia sejam realizadas por meio das centrais de atendimento da empresa, pelo telefone 0800 701 3001, pelo aplicativo de celular “Amazonas Energia”, disponível no Google Play e App Store, e também pelo canal de denúncias do site do www.amazonasenergia.com ou pelos telefones da DECFS 3622-7837 e 3622-7303.

A distribuidora destaca que o combate às perdas de energia só é possível com o envolvimento de toda a sociedade. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime conforme o código penal brasileiro, artigos 155 e 171. A empresa observa que todos pagam a conta do furto de energia praticado em residências, comércios e indústria.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inclui nos cálculos da tarifa de energia as perdas por irregularidades. Os efeitos das ligações clandestinas são danosos para todos os consumidores, provocando diversas ocorrências de interrupção de energia devido a esta prática ilegal.





*Com informações da assessoria de imprensa