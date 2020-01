Homem é preso com espingarda roubada em Canutama

Preso na tarde de quarta-feira (18), um homem de 36 anos, suspeito de porte ilegal de arma de fogo no porto do município de Canutama. | Foto: Divulgação/PMAM





Um homem de 36 anos, suspeito de porte ilegal de arma de fogo, foi preso na última quarta-feira no porto do município de Canutama. Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 28, possivelmente roubada. A 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi responsável pela prisão.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que, por volta das 13h30, durante patrulhamento nas proximidades do porto, foram acionados por passageiros de uma embarcação que estava atracada no local. Eles informaram que havia um homem armado com uma espingarda roubada.

Após a identificação do suspeito, durante abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram a espingarda. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito - que foi conduzido ao 62º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria