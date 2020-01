Passageiros pagam mais caro para fugir de assaltos a ônibus em Manaus

Manaus - Mesmo com a redução de 32% nos registros de assaltos a ônibus do transporte coletivo de Manaus, em 2019, a população manauara tem optado com mais frequência por meios de transporte alternativos e mais seguros. Neste contexto, os transportes de aplicativos, tipo Uber e 99, que já somam, aproximadamente 65 mil em Manaus a serviço, tem servido como meio fuga para muitos que vivem diariamente o medo de serem assaltadas nos ônibus.

Motoristas de Uber e 99 já chegam a, aproximadamente, 65 mil somente em Manaus, de acordo com estimativas | Foto: Leonardo Mota

A contadora Iev França, 24, conta que já foi assaltada três vezes. “Não tinha aplicativo de transporte na época em que eu fui assaltada, mas até hoje eu sou cabreira. Tipo, se eu tiver dinheiro para ir de carro, eu prefiro gastar do que ter que esperar ônibus. Antes não tinha essa opção e tinha que esperar o ônibus”, relata.



Ela conta que já chegou a gastar até R$ 200, em um mês, apenas com serviço de motoristas de aplicativos. “Para mim, vale a pena pela comodidade. Às vezes, estou sem crédito na carteira, e entre pagar R$ 3,80, pegar vários ônibus, esperar a boa vontade deles passarem e ficar exposta à aos assaltos, eu prefiro chamar um carro de aplicativo", afirma.



A estudante universitária Jaqueline Ferreira, 21, diz que também já foi furtada em ônibus. Hoje, ela usa transporte de aplicativo com uma frequência média semanal de seis a oito vezes, o que gera um gasto médio de R$ 48. Comparado com a mesma quantidade de viagens no transporte coletivo, o uso do aplicativo acrescenta um custo médio de R$ 18, cerca de 37% a mais.



" O que compensa são as questões com relação à segurança, conforto, e até mesmo ganho de tempo, já que não preciso aguardar tanto tempo, porque o aplicativo disponibiliza motoristas que estão mais próximos e que podem atender a minha demanda o mais rápido possível " Jaqueline Ferreira, estudante universitária, sobre as vantagens dos carros de aplicativos

Outro caso semelhante é o da professora de ensino fundamental, Virgínia Maria de Carvalho, de 54 anos. Moradora da Zona Centro-Oeste, ela precisa se deslocar todos os dias até a Zona Norte, cujo trajeto é feito por apenas uma única linha de ônibus que passa a cada 40 minutos.



Além do medo de assaltos, ela faz a opção por transportes de aplicativo por conta da praticidade. No fim do mês, ela contabiliza em média R$ 500 de gasto, mas não se arrepende. "Vale a pena, porque você não fica tanto tempo aguardando ônibus e chega em casa mais tranquila. Não tem que ficar esperando ou correndo risco de ser assaltada", avalia Virgínia.



O motorista de aplicativo Francisco Araribe, de 31 anos, conta que são frequentes as histórias de passageiros que fogem da criminalidade. Ele diz que a maioria dos usuários são mulheres e que a aderência é cada vez maior. “As pessoas têm usado mais o aplicativo, fugindo dos assaltos. O relato da maioria das mulheres é o receio do transporte público", conta.



"Podemos até fazer uma comparação quanto á quantidade de motoristas. Teve um aumento considerável de motoristas e a quantidade de passageiros consegue suprir a quantidade de motoristas. A demanda é muito grande", pontua. Francisco diz que o fim da noite é o período que as pessoas mais pedem, especialmente para evitar risco de assaltos.



Motoristas de aplicativo



Não são só os usuários que temem assaltos. A segurança também é uma pauta muito forte entre os motoristas de aplicativo, segundo Alexandre Matias, representante de uma cooperativa com mais de 5 mil cadastrados. "Hoje, nós temos mais ou menos, quatro assaltos por semana registrados contra motoristas de app. Os alvos mais fáceis são os 'lobos solitários', aqueles que não têm grupo e não possuem aparatos de segurança", afirma.

Segurança também motivo de preocupação para muitos motoristas de aplicativos em Manaus | Foto: Leonardo Mota

O motorista João Rodrigues, conhecido como João da QRU (outra associação de motoristas de app), diz que enfrenta muitos problemas com usuários que terceirizam o transporte. " Muitos solicitam para terceiros, para pessoas que eles nem conhecem e isso acaba gerando muito assalto". Ele diz que os aplicativos precisam ser mais rigorosos com usuários, mostrando a foto para o motorista, destino final e quantas corridas o passageiro já fez.



Outra questão que eles exigem é o direito de resposta na plataforma. Muitas vezes os motoristas não têm como se defender de acusações dos usuários. O motorista conta de casos em que o usuário tinha o nome "a morte te espera", casos de assédio e muitos outros abusos aos quais os motoristas estão sujeitos.



De acordo com informações da Coop QRU, Manaus tem uma média de 65 mil motoristas cadastrados nas plataformas. Desse total, aproximadamente, 21 mil trabalham exclusivamente como motoristas de aplicativos. "Muitos começaram como forma de complementar a renda, mas já é a fonte principal de muitos", diz João.



A segurança nos transporte de aplicativos será tema de audiência pública que ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2020, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Redução de assaltos nos coletivos

Depois de um ano muito ruim em 2018 nos ônibus de Manaus, em 2018 a ação policial ficou mais frequente neste ano | Foto: Bruno Zanardo/SECOM

Conforme informações do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), de janeiro a novembro de 2019 foram registrados 1.550 roubos a ônibus em Manaus. Uma diminuição de 32% em comparação mesmo período do ano passado, quando foram registrados 2.284.

Neste mês de dezembro, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) lançou a operação "Policial Sem Rosto", uma nova forma de ação para combater este tipo de crime. Ela já vinha sendo planejada há semanas e policiais militares passaram por qualificação especializada para o trabalho. Eles vão atuar, principalmente, com base em um levantamento de inteligência elaborado pela SSP-AM.



Desde o início do ano, a Polícia Militar realiza a Operação Catraca. Em dez meses, a corporação realizou 16,5 mil abordagens a ônibus do transporte coletivo de Manaus, conforme informações do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom).

Operação Catraca foi criada em Manaus para a realização de abordagens nas linhas mais assaltadas da cidade | Foto: Divulgação

Entre janeiro e outubro, a PM realizou mais de 380 mil abordagens a usuários do transporte coletivo. Essas ações policiais ajudaram a reduzir em 37% no número de roubos registrados de janeiro a outubro. Neste ano, foram 1,3 mil registros, contra 2,1 mil de igual período de 2018.