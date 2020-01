Água só no carro-pipa: bairros de Manaus continuarão sem abastecimento

A normalização do abastecimento de água tratada nos bairros atingidos acontecerá gradativamente após o término da intervenção | Foto: Divulgação

Manaus - A empresa Águas de Manaus informou, nesta quinta-feira (19), que a manutenção realizada no Sistema Mundo Novo, prevista inicialmente para ser concluída na tarde de hoje [quinta] terá o prazo estendido.

Além da complexidade do serviço, algumas situações identificadas durante a manutenção fizeram o prazo do serviço ser ampliado. A previsão é que os trabalhos terminem durante o fim de semana. A normalização do abastecimento de água tratada nos bairros atingidos acontecerá gradativamente após o término da intervenção.

Para minimizar o impacto no cotidiano da população, a Águas de Manaus está disponibilizando carros-pipa que se revezarão durante o período em toda região. Os locais de distribuição serão divulgados em boletins.

Os bairros afetados são: Monte das Oliveiras, Terra Nova II e III, Santa Etelvina I e II, Parque Santa Etelvina, Vista Alegre, Lot. Vera Cruz, Loteamento Raquel, Nova Cidade, Cidadão IV, Carlos Braga, Vila da Barra, Comunidade Luiz Otávio, Monte Pascoal, Comunidade Santa Marta, São Luiz, Loteamento Santa Tereza, Mundo Novo, União, Conj. Eucalipto, Conjunto João Bosco e Duque de Caxias.

A concessionária destaca que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

