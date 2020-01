'Quarteto Réveillon' é preso com drogas e dinheiro em Novo Aripuanã

Na hora da prisão o "quarteto" estava embalando entorpecentes para comercialização no dia do Réveillon da cidade | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Na cidade de Novo Aripuanã (228 km distante de Manaus), por volta das 14h, de quarta-feira (18), a polícia recebeu uma denúncia anônima durante patrulhamento de segurança na Operação Paz, informando que, na rua Padre João de Oliveira, bairro Palmeiras, estava um homem conhecido pela apelido de "Zete", juntamente com outros três: "Neném", "Neto" e "Toró" embalando entorpecentes para comercialização no dia do Réveillon da cidade.

Os policiais militares do 2º BPChoque e Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram ao local informado e, ao entrarem no quintal da casa, avistaram o quarteto em atitude suspeita em volta de uma mesa, recortando várias sacolas plásticas. Os policiais realizaram buscas pelo local e detectaram alguns papelotes de cocaína sobre a mesa e outros papelotes de supostamente pasta-base de cocaína dentro de uma lanterna de cor azul.

De acordo com a polícia, ao realizarem a revista dentro da casa, eles encontraram vários materiais para preparo das drogas. Depois, "Zete" indicou onde estava o restante da droga: uma grande porção de supostamente cocaína, que estava enterrada debaixo da residência.

Os jovens, que atendem pelo codinome de "Neném", "Neto", "Toró" e o próprio "Zete" foram conduzidos até o 73° Distrito Integrado de Polícia de Novo Aripuanã, para os procedimentos, sendo apresentadas as 37 trouxinhas de cocaína embaladas, uma grande porção de supostamente pó de cocaína, 4 aparelhos celulares, um liquidificador, uma lanterna tática azulada e a importância de R$ 686 em dinheiro.

*Com informações da assessoria