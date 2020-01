Diretor do HUFM diz que médicos tentaram salvar bebê de 3 meses no AM

Manaus- O diretor clínico do Hospital Universitário Francisca Mendes, localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte, doutor Mariano Terrazas, explicou, na manhã desta sexta-feira (20), o motivo do falecimento do bebê Ícaro Davi de Castro Ferreira, de três meses. O óbito foi confirmado na última quinta-feira (19).

O bebê sofria de insuficiência cardíaca por uma cardiopatia congênita considerada grave. A criança teve a data da operação adiada e o motivo foi o problema com o equipamento de anestesia, informou Doutor Mariano.

“Crianças com Síndrome de Down vêm, muitas vezes, com cardiopatias complexas. Ele tinha a má formação de duas válvulas cardíacas e não existia a comunicação ampla do lado direito e esquerdo do coração, fazendo uma mistura do sangue venoso com o arterial. O Ícaro tinha três quilos, então precisava ser preparado pela equipe de cardio pediatras para fazer a cirurgia. Houve um processo permanente com essa criança. Foi um trabalho delicado para fazê-la ganhar peso e conseguir estrutura para uma cirurgia tão complexa”, disse Terrazas.

O doutor destacou que na cirurgia havia um risco iminente, e era de conhecimento dos pais, principalmente considerando o pouco tempo de idade e as condições da criança com relação ao peso. Durante a cirurgia, a cardiopatia congênita foi corrigida, mas no final do procedimento teve a coagulopatia, com hemorragia pulmonar, causando o óbito.

“O que fica evidente é que os maiores recursos foram empregados no tratamento desta criança. Ela não ficou em momento algum sem assistência especializada. O fato de perdermos um paciente com esta patologia complexa, é um dado estatístico, pois tem um maior índice de mortalidade”, enfatizou Terrazas.

Questionado se o adiamento do procedimento cirúrgico contribuiu para o óbito da criança, o doutor destacou que, o risco havia, pois o bebê estava na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTI). Após a verificação do equipamento, a criança foi levada novamente para a UTI, pois não havia segurança no ato cirúrgico. "Quando o Ícaro foi para a sala de cirurgia, fizemos o 'check list' para iniciar os procedimentos. Notamos o problema no aparelho e ele voltou. Isso não mudou e não prejudicou a saúde do paciente", informou.

O hospital é um Centro do Sistema Único de Saúde (SUS) para alta complexidade em cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular, hemodinâmica e processos intervencionistas, eletro fisiologia e marca-passo. A capacidade operacional da unidade necessária é de duas cirurgias de adultos e crianças diariamente, no segundo semestre o Governo do Amazonas pretende ampliar para seis cirurgias, consequentemente, 120 cirurgias por mês e mil por ano.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) esclareceu, em nota, que o paciente recebeu todos os cuidados necessários no Hospital Francisca Mendes.

“Conforme parecer médico, a criança evoluiu com dificuldade no ganho ponderal (perda de peso), devido insuficiência cardíaca causada por cardiopatia congênita complexa grave, tipo defeito de septo atrioventricular forma total. Teve diagnóstico confirmado de síndrome de Down e, devido ao baixo peso (2,7kg), foi preparado com ganho ponderal satisfatório para correção do defeito cardíaco.

Pela complexidade do defeito cardíaco, evoluiu com perda da função e colapso pulmonar, durante a cirurgia, não suportando o procedimento cirúrgico. A Secretaria de Estado de Saúde está prestando toda a assistência psicossocial à família”.