Vídeo: homem tenta fugir de ataque de cães e morre atropelado

O homem morreu minutos depois de ser atropelado | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo





Manaus - Raimundo Monteiro de Oliveira, de 54 anos, morreu na noite desta sexta-feira (20) após ser atropelado. A tragédia aconteceu por volta das 18h, quando o homem fugia de dois cães da raça Rottweiler. Ele correu em direção à Avenida do Futuro, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital, e foi atingido por um Pálio Weekend, de cor cinza.

Os policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), sob o comando do tenente Félix Soarez, receberam a informação de que a vítima atropelada durante o acidente de trânsito estava viva, mas quando chegaram o homem já tinha morrido.

O tenente conversou com o condutor do veículo, que não teve a identidade revelada. Ele disse que viu um cachorro no meio da rua e desviou para não atingi-lo, mas acabou acertou Raimundo.

O pneu derrapou na pista ao frear | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"Uma testemunha disse que haviam dois cachorros soltos na rua. Ele correu para não se atacado e conseguiu desviar de um dos animais, mas o outro continuou correndo atrás dele. Foi aí que aconteceu o atropelamento. Como o local não tem câmeras de segurança, os peritos vão ter que se basear nos depoimentos das testemunhas", contou.

Comoção

Ao explicar para os policiais como o acidente ocorreu, o motorista se emocionou. Ele não fugiu do local, prestou socorro à vítima e esperou a chegada da guarnição.

Pessoas que caminham, correm, pedalam e andam de skate na área disseram que sempre viam Raimundo na região. Eles se assustaram com o acidente. Familiares da vítima foram ao local do acidente, mas preferiram não falar com a imprensa.

Peritos conversaram com moradores de uma propriedade próxima para colher informações do acidente | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Perícia

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fizeram a perícia técnica e não constataram nenhuma mordida de cachorro no corpo. Raimundo teve o pescoço quebrado devido à batida. Do ponto inicial da marca da freada deixada no asfalto até onde o carro parou, os peritos contabilizaram quase 20 metros.

Os peritos ainda conversaram com moradores de um propriedade próxima. Havia a denúncia de que os animais seriam dos donos do imóvel, entretanto, os moradores negaram que os cães fossem deles. O condutor do veículo foi levado ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento sobre o caso. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo da localidade.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem. | Autor: Waldir Adriano /TV Em Tempo