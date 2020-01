T5: feirão de frutas e verduras em meio a poeira e fumaça dos ônibus

Manaus - Quais são os seus primeiros pensamentos quando se ouve falar em terminais de ônibus, em Manaus? Talvez o vai e vem das pessoas, ônibus e algumas barracas de doces e lanchonetes. Mas, diferente das primeiras constatações, o Terminal 5, localizado no bairro São José, Zona Leste, tem virado uma grande feira de hortaliças, frutas e verduras, que se misturam a poeira dos pedestres e a fumaça dos inúmeros ônibus que fazem a integração no lugar.

Tangerinas são vendidas aos montes nas bancas improvidas dentro do terminal de ônibus | Foto: Lucas Silva

Em uma referência clássica, o cenário lembra o que mais assistimos sobre a Índia, país asiático populoso conhecido pelas suas gigantes feiras. “Pela manhã, a correria do terminal é só das pessoas que pegam os ônibus. Já à tarde e à noite, enche também de gente vendendo tomate, banana, cebola e até iogurte”, conta a estudante Marhia Edhuarda, de 19 anos, que costuma passar pelo Terminal 5, todos os dias.

No dia a dia, os feirantes vão chegando aos poucos e montam discretamente as suas bancas, até o momento em que o terminal de ferro e concreto começa a ganhar ares de uma grande feira a céu aberto. Quando tudo está posicionado, começam as vendas e os anúncios das promoções em voz alta, como acontece geralmente nas feiras dos bairros.

Bananas, cebolas, batatas, tangerinas, tomates e tucumãs. Muitos desses itens chegaram no início da tarde, em uma picape preta, que para ao lado do terminal, na avenida Cosme Ferreira. Homens do lado de fora da estação repassam os produtos aos feirantes por cima da grade de ferro que delimita a fronteira do terminal.

Do lado de dentro, as frutas são colocadas no chão, ao lado da grade, até que outra pessoa passa a carregar os alimentos para uma plataforma onde os feirantes montam as suas bancas.

vendedores recebem o produto por cima da grade do terminal | Foto: Brayan Wilker/Em Tempo

Todos os dias, em menos de uma hora, todas as hortaliças já ficam posicionadas sobre os engradados de madeira, prontas para a venda. “Cacho de banana por R$ 5”, repete um feirante, às alturas, em frente às frutas.

Movimento

Em meio à agitação do terminal, dos passos acelerados, da fumaça dos ônibus, do calor da cidade, das conversas jogadas fora, o movimento cresce com a chegada do horário de pico. A todo momento, pessoas param nas bancas, amassam um pouco os tomates e as bananas para saber se já estão no ponto.

Uma mulher salta de um ônibus, em frente à banca de hortaliças. Ela olha o que está à venda, enquanto centenas de pessoas transitam de um lado a outro, na mesma plataforma do terminal. A moça escolhe o cacho de banana, entrega uma nota de R$ 10 ao vendedor, que devolve R$ 5 de troco.

Ao contrário da mulher que comprou a banana e não quis falar com a reportagem, a estudante Ana Beatriz, 19, diz que não compraria produtos vendidos no terminal. “Fazendo uma comparação, vender fruta aqui [no terminal] é igual comercializar comida em banheiro. Não é o lugar, sabe? Um risco para quem compra, porque esses alimentos ficam expostos”, comenta a estudante.

Ana diz ainda que a sua família prefere comprar hortaliças nos supermercados. “É mais seguro. Mas, por outro lado, vêm cheios de agrotóxicos, né? A gente não pode esquecer disso, porque também faz mal”, compara a jovem.

Já a estudante Marhia Edhuarda, defende o terminal. “Eu acho que o Terminal 5 é o melhor de Manaus, pela infraestrutura. Tem várias pistas e as plataformas são separadas”. E também defende a feira improvisada: “A gente não pode julgar quem compra. Muitas vezes o trabalhador mais pobre, que não tem condição, vai passar aqui e comprar”.

Vai e vem

Nas plataformas do terminal, há passarelas que levam até o setor administrativo da central e também aos banheiros. Uma dessas rampas é utilizada pelos vendedores como dispensa, onde guardavam cachos de banana. “Eu acho que atrapalha a gente passar, porque as bancas ficam no caminho, e ainda estão na frente de uma parada de ônibus”, comenta uma senhora que não quis ser identificada.

Bananas são deixadas na passarela | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

Além dos cachos de banana nas plataformas, as bancas de hortaliças ficam dispostas nas plataformas do terminal, dividindo o espaço com as pessoas que transitam pelo local.

A fiscalização contra a atuação de ambulantes irregulares é feita pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc). “Em parceria com a Diretoria de Transportes, verificamos regularmente todos os terminais, a fim de liberar espaços e priorizar a livre circulação de pedestres e veículos”, afirmou o órgão, por meio de nota.

Lavar com água sanitária apropriada

O infectologista Marcelo Cordeiro, do laboratório Sabin de Análises Clínicas, orienta sobre a compra de alimentos em terminais de ônibus ou em qualquer outro tipo de comércio. "Eles devem ser frescos e lavados logo após a compra e antes do preparo".

O Doutor indica “desinfectar frutas, verduras e legumes com água sanitária apropriada para uso em alimentos”. Segundo ele, é possível conferir no rótulo se o produto é apropriado para a limpeza.

Na hora da desinfecção, Cordeiro explica que o alimento deve ser imerso em solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) misturado com água, por 15 minutos. “No geral, a proporção é de 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária com concentração de 2,0% ou 2,5%”, orienta.

O Departamento de Vigilância (Visa Manaus) alerta para o cuidado na hora de adquirir alimentos vendidos à céu aberto. “A orientação é verificar a procedência dos produtos, assim como o cheiro, aparência e conservação dos itens. Alimentos frios devem ser mantidos sob refrigeração, e os quentes, permanecer aquecidos em temperatura acima de 60º C (celsius)”.

Já para os vendedores, o órgão dispõe de medidas educativas, como treinamento gratuito para orientar sobre formas corretas de preparo, transporte, exposição e comércio de alimentos e bebidas. O treinamento pode ser solicitado por vendedores ambulantes através do e-mail [email protected]