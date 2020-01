Com camisa do Flamengo, prefeito inaugura nova rotatória na Torquato

Prefeito compareceu à inauguração com uma camisa do time Rubro Negro | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

Manaus — A prefeitura de Manaus, em parceria com a empresa Torquato Incorporações, pertencente ao Grupo Simões, inaugurou neste sábado (21) a nova rotatória da avenida Torquato Tapajós, após a entrada do bairro Novo Israel, Zona Norte da capital. A obra faz parte do programa ‘Adote Manaus’, que tem o objetivo de buscar parcerias na iniciativa privada para revitalização e manutenção de espaços públicos.

A rotatória ganhou implantação das alças de contorno e alargamento das faixas de trânsito nos dois sentidos da via, paisagismo e iluminação. O canteiro central foi decorado com palmeiras fênix, dentre outras plantas. O apoio foi da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e dos institutos municipais de Mobilidade Urbana (IMMU) e Planejamento Urbano (Implurb).

Nova rotatória em frente à Ambev | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

“Essa inauguração é ótima para o povo, porque passa a ter uma alternativa a mais de mobilidade na metrópole que é Manaus, e que tem como um dos seus maiores problemas, o trânsito”, comenta o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Durante a inauguração, ele aproveitou para agradecer a empresa parceira que custeou a obra de pouco mais de 4 milhões. “É uma obra que demonstra o espírito de amor que a Torquato Incorporações tem por Manaus”.

Confira o momento exato da inauguração:

Momento exato da inauguração da rotatória | Autor: Waldick Junior/Em Tempo

A obra custou pouco mais de R$ 4 milhões e foi totalmente paga pela empresa parceira. Além disso, como prevê o projeto da prefeitura, a empresa “adotará” o lugar por cinco anos, ou seja, durante esse período ficará responsável pela manutenção. Ao fim do prazo, uma nova empresa pode adotar o espaço.

Após a inauguração, a previsão da Semppe é que o semáforo que opera no local e permite o retorno para o sentido centro, seja desativado ainda neste sábado (21).

O semáforo que opera no local será desativado ainda neste sábado (21) | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

“A ideia do prefeito para a secretaria é que a gente saia do gabinete e procure essas parcerias com as empresas. Somos nós que vamos, nós elaboramos os projetos e apresentamos”, explica a titular da Secretaria de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), Maria Josepha.

Segundo a secretaria, após mais de 83 projetos implantados desde a criação da Semppe, são as empresas que agora passaram a procurar parcerias com a prefeitura. “Para 2020, nós já temos 38 projetos finalizados, em tratativas com parcerias”.

Durante a inauguração, o prefeito vestia uma camisa azul do Flamengo. “Vai ser dois a um para o Rubro Negro”, brincou sobre o resultado esperado por ele no jogo entre Flamengo e Liverpool, na final do Mundial de Clubes. O campeonato acontece neste sábado (21), às 13h30, horário de Brasilia.

Conheça o “Adote Manaus”

O “Adote Manaus” é um programa de adoção de espaços Públicos da cidade que permite empresas ou representantes da sociedade civil organizada possam recuperar e adotar espaços públicos como canteiros, praças, parques, áreas verdes, áreas públicas municipais de educação, cultura e de lazer, passarelas, viadutos, entre outros, de acordo com o Decreto 4.274/2019. Como contrapartida, o parceiro poderá dar publicidade à sua marca, conforme disposição contida no decreto. A atividade já é uma realizada em várias cidades do Brasil.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Momento exato da inauguração da rotatória | Autor: Waldick Junior/Em Tempo