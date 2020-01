Pelo menos 10 toneladas de alimentos são entregues a 1,2 mil famílias

Os alimentos foram entregues em vários municípios | Foto: Secom

Foi entregue neste sábado (21) 10 toneladas de alimentos não perecíveis e brinquedos arrecadados durante a campanha “Natal dos Ribeirinhos”, beneficiando aproximadamente 1,2 famílias que moram na região do rio Uatumã, em comunidades dos municípios de Itapiranga e São Sebastião do Uatumã.

O feito é obra do Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Lançada no início deste mês com o apoio da primeira-dama Taiana Lima, a iniciativa arrecadou, a partir de pontos de coleta espalhados por todas as secretarias estaduais, mais de 10 toneladas de alimentos.

Segundo a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, a arrecadação superou a expectativa inicial de cinco toneladas. “Essa campanha foi um desafio muito grande para o FPS. Como seria uma campanha voltada para o público ribeirinho, para as comunidades mais distantes, nós tivemos diversas dificuldades, mas hoje é um momento de muita alegria porque conseguimos trazer todos os alimentos”, disse ela.

Participaram das entregas também outros representantes do Governo do Estado, como o titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima; o presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama,) Armando do Valle; as secretárias executivas das secretarias de Cultura e Economia Criativa, Sigrid Ramos Cetraro, e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Ana Barroncas; e a secretária executiva institucional do Programa Crédito Solidário, Alessandra Bentes.

O Papai Noel entregou presentes as crianças | Foto: Secom

População beneficiada



O distrito de Santana foi o primeiro local a receber a entrega das cestas de alimentos e dos brinquedos arrecadados. O evento aconteceu no ginásio da Escola Estadual Deputado Armando Mendes e contou também com a participação especial do Papai Noel, que fez a alegria da criançada.

O representante da comunidade, Álvaro Braga, afirmou que o “Natal dos Ribeirinhos” veio em boa hora. “É muito importante essa ação que o governo está fazendo por nós, nunca aconteceu uma ação dessa. Os moradores ficam muito agradecidos. Que ele continue olhando para nós”, disse.

A moradora Quézia dos Santos recebeu a cesta e também entrou na fila para pegar brinquedos para a filha de 3 anos. Segundo ela, os alimentos vão reforçar as ceias de fim de ano. “Foi uma surpresa, algo muito bom, acredito que para muita gente, algo de Deus mesmo, e só quero agradecer. Vai ajudar muito (na ceia do fim de ano). Para quem ainda estava querendo comprar nesse final de mês, isso é algo muito bom”.

Depois da sede do município de São Sebastião do Uatumã, a comunidade de São José da Enseada, distrito de Itapiranga, foi a última parada da equipe do FPS.

*Com informações da assessoria