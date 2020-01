Após forte chuva, árvore cai e atinge veículo em Manaus

Manaus - Após forte chuva na manhã desta segunda-feira (23), uma árvore caiu em cima de um veículo na avenida Japurá, que ultrapassa os bairros Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha e Centro de Manaus. A queda aconteceu por volta das 10h. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar a retirada da árvore. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também foram acionados para o local.

Apesar da chuva ter atingindo todas as zonas da cidade de Manaus, alguns veículos como caminhões e ônibus tiveram pane mecânico. Contudo, o IMMU não registrou nenhum outro incidente.