Negociações do Refis Municipal terminam nesta sexta

Manaus - Os contribuintes que ainda não aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal Municipal (Refis), terão apenas mais dois dias úteis para negociar, quinta e sexta-feira de forma presencial, seus débitos tributários municipais com condições especiais.

Com o decreto municipal que define ponto facultativo para os órgãos da administração municipal, exceto para os serviços essenciais, nesta terça-feira (24), e o feriado de Natal na quarta-feira (25) a central Manaus Atende, assim como os postos dos Prontos Atendimentos ao Cidadão (PACs), só voltarão a funcionar na próxima quinta-feira (26), e as negociações podem ser feitas somente até sexta-feira (27).

“Enquanto isso, os contribuintes com débitos que nunca foram parcelados anteriormente podem realizar suas negociações via portal da Prefeitura de Manaus ( www.manaus.am.gov.br ), em até 12 parcelas ou em cota única. Em casos de reparcelamento, o atendimento só é possível de forma presencial, na próxima quinta e sexta-feira”, explicou o subsecretário de Receita da Semef, Armando Simões.

O subsecretário lembrou que as vantagens do Refis Municipal alcançam os contribuintes que possuem dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), alvará, Imposto Sobre Serviço (ISS), multas por infração tributária, além dos débitos de taxas referentes a engenhos publicitários, alvarás de construção, multas e licenciamentos urbanos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Conforme o último balanço da Semef, até esta última segunda-feira (23), as negociações do Refis já haviam alcançado R$ 128,6 milhões. Do montante, mais de R$ 32 milhões já entraram como receita nos cofres municipais, provindo dos valores negociados em cota única e liquidações das primeiras e segundas parcelas dos acordos firmados.

