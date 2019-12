Promoções no Centro de Manaus atraem clientes na véspera de Natal

Movimento intenso no Centro | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus – A procura pelos presentes e roupas para as festas de fim de ano levou uma multidão ao Centro de Manaus, que é uma das alternativas para quem procura variedade e preços atraentes. Na noite segunda-feira (23), um dia antes da véspera de Natal, manauaras lotaram as ruas do comércio na região central em busca de promoções.

O Em Tempo foi às ruas para conferir de perto as ofertas que atraem a população nas últimas horas.

Promoções

O proprietário de uma loja de roupas, Fábio Vilhena, de 34 anos, aposta nas promoções para as vendas na véspera de Natal. Com peças a partir de R$ 9,99, o lojista conta com a experiência de anos em vendas e na característica do brasileiro em deixar para fazer as compras na última hora.



“As vendas estão dentro das expectativas. Nós aguardávamos um crescimento nesse período. Mesmo antes das vésperas de Natal, estamos faturando bastante".

Lojistas apostam em promoções | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

A vendedora Samara Crícia, de 23 anos, falou sobre o aumento da movimentação de clientes, principalmente aqueles formados por famílias inteiras.

"É tão bom quando vem toda a família fazer compras. Assim é mais gente comprando e eu eu faturo mais. Os clientes também ganham com o desconto dado pela quantidade de produtos. Todo mundo sai ganhando", disse.

Últimas compras

Viviane Bonates, uma dona de casa de 40 anos, deixou para comprar as roupas e presentes na última hora. Ela foi com toda a família ao Centro de Manaus. Eles procuravam por algo exclusivo e peças baratas.

"Como bom brasileiro que somos, nós deixamos a roupa por último. Meus filhos e marido estão escolhendo as deles e eu vou comprar a minha só amanhã, na véspera mesmo. As roupas estão bem em conta, então o bolso agradece", contou.

Compras em família | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Poder de Atração

Com apenas um mês de experiência como vendedor em uma sapataria, Renan da Silva, de 18 anos, contou que os comércios atraem os clientes pelo olhar. Seja por uma boa organização nas vitrines ou ainda com os bons preços.

"É notório a busca de pessoas por calçados. No início do mês estava bem lento, mas com a chegada do Natal e Réveillon, as pessoas estão correndo. Os clientes querem coisas boas e baratas e, para atrair nossos clientes, coloco o que temos de melhor na vitrine. Geralmente, eles entram e perguntam justamente por aquele calçado da vitrine. Essa estratégia funciona", afirmou Renan.

vitrines bonitas atraem clientes | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Dicas de segurança

Para o final de ano, uma grande operação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) com o objetivo de combater crimes próximos às lojas. Além do policiamento militar da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), mais 30 oficiais estão espalhados em locais estratégicos para reforçar a segurança.

A capitã Maressa comanda a operação e ressalta sobre os cuidados que a população precisa ter nas ruas, apesar da presença dos policiais na área.

"Para evitar situações de pessoas mal intencionadas é aconselhável que as pessoas andem com bolsas pequenas, coloquem sempre os objetos na frente, não atender celular com pouca ou muita movimentação, além de carregar apenas a quantia que será gasta nas compras", orientou.

A capitã contou ainda que se alguém for vítima de furtos, roubos ou qualquer outro crime, basta acionar os policiais próximos e depois registrar o delito no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) que está funcionando temporariamente na garagem do Palacete Provincial, entrada pela rua José Paranaguá.