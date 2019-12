Quer aprender outra língua? UEA lança cursos de idiomas

Manuas - A Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA) lançou, na última sexta-feira (20), uma coletânea de cursos de idiomas para o público em geral. A novidade e também o diferencial da ENS idiomas é o Inglês para Fins Específicos, direcionado para candidatos que irão fazer provas de mestrado e doutorado.



As inscrições estarão disponíveis no site da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (Fuea) no site da instituição, a partir desta quinta-feira, dia 26 de dezembro.

O evento aconteceu no auditório da ENS, localizado na avenida Djalma Batista, Chapada, Zona Centro-Sul, com a presença da coordenadora do projeto, professora-doutora Vanubia Moncayo, do vice-diretor da Fuea, Carlos Henrique de Sousa, e do corpo docente do programa.



Cursos



Além do Inglês para Fins Específicos, o ENS idiomas ofertará os níveis 1 e 2 de Inglês, o nível 1 de espanhol, italiano e francês, conversação, libras e português para estrangeiros. Os cursos terão durações de 6 a 36 meses e estarão disponíveis para pessoas com idade a partir dos 14 anos. Serão apenas 25 alunos para cada turma. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 29 de fevereiro de 2020, e serão ministradas aos domingos das 9h às 12h.

“Com este lançamento, nós estamos correspondendo a uma necessidade da universidade em nível de pós-graduação para fazer provas de proficiência leitora de mestrado e doutorado. O Inglês para Fins Específicos favorece o desenvolvimento da competência para a realização das provas. Esse é o grande diferencial do ENS idiomas, mas também o nosso grande desafio” pontuou Vanubia.



Habilidades linguísticas

Ainda de acordo com a coordenadora do projeto, os cursos de línguas estrangeiras da ENS vêm com a proposta consecutiva de uso de material didático visando o aprimoramento das quatro habilidades linguísticas que são: leitura, escrita, fala e compreensão auditiva.

“Vamos centralizar o ensino na fala e na produção oral. Geralmente, os cursos livres têm essas propostas de tornar as pessoas falantes. No caso do Inglês para Fins Específicos, trabalharemos com técnicas e estratégias de leitura para em um semestre deixarmos os candidatos a mestrado e doutorado aptos a realizarem as provas”, comentou.

Sobre o corpo docente, Vanubia destaca que a seleção obedeceu três critérios fundamentais, sendo eles a experiência no exterior, a formação na área do curso que o docente vai ministrar e a experiência didática metodológica. A coordenadora enfatizou que as estruturas dos cursos serão mantidas pela Fuea.

Parceria



O vice-diretor da Fuea, Carlos Henrique Sousa, afirmou que, além de ser um projeto social, o ENS idiomas atende um asseio da UEA de universalizar o conhecimento. Sousa ressaltou a parceria e disse acredita na proposta desta iniciativa.

“Nós como Fundação estamos muito felizes com esse lançamento. Confiamos nesse projeto e sabemos que já no primeiro semestre de 2020 o curso terá o sucesso esperado. O resultado será uma crescente. A nossa intenção é justamente tornar esse curso linear. Nesta quinta-feira (26), o ENS idiomas será lançado em nosso site”, concluiu o vice-diretor da FUEA.





*Com informações da assessoria de imprensa