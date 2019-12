Vídeo: Casa pega fogo e família perde tudo na véspera de Natal

Manaus - Na manhã desta terça-feira (24), houve um incêndio numa casa de alvenaria, de dois andares, situada na rua Constantinopla, bairro Redenção, próximo ao semáforo da sede do Sesc.

No momento do sinistro não havia ninguém na casa, mas a família perdeu tudo. Na noite anterior, o dono da casa tinha saído para trabalhar, por volta das 3h da manhã, e deixado os filhos e a esposa em outro lugar. O morador é motorista de ônibus do transporte coletivo da cidade e acorda cedo todos os dias.

Os vizinhos viram as labaredas saindo do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM). Para conter as chamas, as equipes utilizaram uma unidade de resgate e auto bomba tanque.

De acordo com moradores do local, por pouco não queimou o prédio vizinho, habitado por uma senhora que possui mais de 60 anos. Ela estava dormindo no momento do incêndio.

O prédio foi interditado pela Defesa Civil e ainda não se sabe qual a causa do incêndio. Uma perícia será feita no local.

Veja o vídeo:

O incêndio foi registrado por moradores do local | Autor: Divulgação