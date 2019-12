Mais três são presos por envolvimento na morte do sargento da PM

Entre os homens, um senhor de 61 anos, com a mesma idade do sargento assassinado | Foto: Divulgação





Manaus - Na tarde desta segunda-feira (23), mais três homens foram presos na capital amazonense por envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte), que teve como vítima o sargento da reserva da Polícia Militar (PM), Ronaldo Ferreira Corrêa Brito , de 61 anos. Quem cumpriu aos mandados de prisão preventiva foram os policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), em ação conjunta com policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Os homens presos são: Christiano Silva dos Santos, de 23 anos; Wagner Nascimento de Oliveira Júnior, de 25 anos; e Wenceslau Rodrigues Filho, de 61 anos. De acordo com o delegado Aldeney Goes, Cristiano foi até uma delegacia e acabou preso.

Em seguida, Wagner foi preso no bairro da Paz, zona Centro-Oeste da capital, por policiais militares da Rocam. Wenceslau foi preso na Feira Municipal do Japiim, zona Sul da capital, mesmo local do crime. A prisão do Wenceslau foi realizada por policiais da 3ª Cicom.

Denúncias

Sete homens já foram presos no total, sendo que três continuam foragidos: Fernando Nalberto da Incarnação e Neury Costa de Alencar, e um indivíduo que ainda não foi identificado.

“Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização dos suspeitos, pode entrar em contato por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado Goes.