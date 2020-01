Jornalista é agredida por motorista de Uber durante corrida em Manaus

Manaus – A jornalista Andreza Jorge denuncia via redes sociais a agressão que sofreu na última terça-feira (24), às vésperas do Natal, durante uma corrida em carro particular que pediu por meio do aplicativo Uber. Após sair da casa da irmã da vítima, o motorista identificado como Richardeson Junior teria se ofendido com Andreza, depois de a mesma solicitar que anotassem a placa do carro de modelo Chevrolet Onix.

O pedido de anotação da placa teria causado irritação no motorista, que discutiu com a vítima durante o prosseguimento da corrida. “Eu pedi para o segurança do condomínio da minha irmã que anotasse a placa do carro dele, apenas por medida de segurança. Há poucos metros de lá, o motorista me questionava se eu não estava me sentido segura e eu afirmava que a anotação era apenas para minha própria segurança”, contou Andreza.

Veja a publicação:

Durante uma corrida, o motorista identificado como Richardeson Junior, teria se ofendido com Andreza e pedido para a mulher se retirar do carro | Foto: Reprodução

Relato das redes sociais | Foto: Reprodução

Após os questionamentos, Richardeson teria se exaltado e expulsado a jornalista à socos e tapas do veículo, sem chances de defesa para a mulher. “Ele me pediu para eu sair do veículo, em seguida parou o carro e desferiu socos no nariz”, explicou a jornalista.

“Já realizei os procedimentos necessários, junto à delegacia e no Uber. Meu relato é apenas para expor essa pessoa e alertar que todos tenham cuidado com esse ‘motora’ nada legal. Passei por esse livramento, mas ele poderia ter feito muito mais. Então mulherada todo cuidado é pouco”, conclui a jornalista na postagem.

Resposta



Procurada pelo EM TEMPO, por meio de nota a Uber lamentou o caso e considera inaceitável o uso de violência. A companhia disse esperar que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados.

"No caso específico, os relatos do usuário e do motorista parceiro apresentam contradições, que só poderão ser elucidadas pelas investigações. As contas de ambos foram suspensas, enquanto aguardamos pelas apurações. A Uber está à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei", respondeu a Uber na nota.

A reportagem procurou ainda pelos contatos do motorista para que ele apresentasse a sua versão, mas não conseguiu até o momento.