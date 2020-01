Voluntários do 'Prefeitura+presente' são homenageados em Manaus

Voluntários são reconhecidos por trabalho em comunidades | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou certificados de valorização para os voluntários do “Prefeitura + Presente”. A cerimônia aconteceu na sede da Prefeitura no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec), contabilizou 24 edições em 2019. O programa realizou cerca de 59 mil atendimentos aos cidadãos de todas as zonas da cidade. As mais beneficiadas foram as Zonas Norte e Oeste, contabilizando mais de 46 mil atendimentos nas áreas de saúde, como atendimento médico, vacinação e exames. Entre as ações estavam o agendamento para emissão da carteira de trabalho e documentos de identidade.

Novidade

O prefeito de Manaus disse durante a solenidade que o projeto funcionará todos os sábados de 2020 e anunciou também que comunidades indígenas receberão as ações do projeto. A primeira da lista é a Nossa Senhora do Livramento-Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, distante sete quilômetros da capital (via fluvial).

Arthur destacou a importância do projeto na cidade de Manaus | Foto: Bruna Oliveira

Arthur Virgílio Neto enfatizou a importância do "Prefeitura + presente" dentro dos bairros. "Ali é um grande evento de caráter social e voluntário. Com essa marca de solidariedade, os voluntários fazem um grande papel. Nos sábados doam seu tempo de descanso para o próximo, e isso é lindo da parte deles", disse Arthur.

O secretário municipal de defesa do consumidor e ouvidoria (SEMDEC), Rodrigo Guedes, destacou o trabalho dos voluntários e os números positivos das ações dentro das comunidades.

"Nós já recebemos vários relatos de pessoas que não tinham o dinheiro da passagem para ter acesso aos serviços. Nada melhor do que levar esses serviços necessários para perto das pessoas nos bairros. A média de atendimento é cerca de dois mil atendimentos e chegamos até quatro mil no Conjunto Viver Melhor. Esse dia é especial de reconhecimento aos voluntários. Eles fazem acontecer", enfatizou.

A assistente social Márcia Ferreira foi uma das voluntárias homenageadas. Orgulhosa, trabalha há um ano prestando serviços às comunidades em Manaus. "Eu sou voluntária desde 2018, de lá para cá ajudo nas comunidades, doando meu tempo e minha experiência, vou até quem precisa de atendimento", disse emocionada.

O secretário municipal de defesa do consumidor e ouvidoria (SEMDEC), Rodrigo Guedes, enfatizou as novas ações do projeto para 2020 | Foto: Bruna Oliveira

O esteticista Francisco Vasconcelos também esteve na solenidade e recebeu o certificado. "É muito gratificante. Eu posso ajudar pessoas que não podem pagar por um procedimento estético", ressaltou.

Ivanilda Lima é psicóloga e destacou o lado humano tratado na ação. O atendimento psicológico é um dos mais procurados pelos moradores. " Existe ainda muito bloqueio para irem até o psicólogo. Agora nós vamos até as pessoas", declarou.

O projeto 'Prefeitura + presente' foi criado no ano de 2015, na gestão de Arthur Virgílio Neto. A ação envolve secretarias e órgãos parceiros. São contabilizadas mais de 100 mil pessoas beneficiadas com os atendimentos. As ações são realizadas em escolas municipais a cada quinze dias.

Assista a homenagem na íntegra: