'2020 com novos ônibus e elevador na Constantino Nery', garante Arthur

Arthur Virgílio destacou sobre as obras que estão em andamento na cidade | Foto: Bruna Oliveira

Manaus- Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, falou, em coletiva de imprensa, na sede da Prefeitura de Manaus, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, sobre a possibilidade de novos ônibus circulando na cidade de Manaus em 2020 e também o andamento das obras dos anéis viários da Constantino Nery e conjunto Manôa, na Zona Norte.

Arthur falou sobre mobilidade dentro do Complexo Viário da Constantino Nery e disse que a obra será entregue no prazo, pois conta com trabalho em ritmo acelerado. Os colaboradores da construção têm trabalhado nos turnos das 7h às 16h e no das 16h às 22h, incluindo feriados e fins de semana.

Prazo de entrega da obra é julho de 2020, mas consórcio responsável diz que pode entregar antes | Foto: Leonardo Mota

“O complexo viário da Constantino Nery terá elevador. Que subirá e descerá o passageiro até a plataforma para pegar o ônibus. Vai ser uma coisa muito sofisticada e mostrará o caráter metropolitano de Manaus. Daqui a pouco estará com 70% da obra pronta”, enfatizou o prefeito.

Sobre o Complexo Viário do Manôa, com obras iniciadas há três meses, as vias que dão acesso ao Manôa e Novo Mundo já receberam intervenções, como drenagem, correção do asfalto, calçadas e sinalização.

“Já tem pelo menos 35% de obra pronta no Manôa. O mais difícil, que é a escavação, a parte que menos aparece, está em ritmo acelerado. Passo por lá todos os dias. Todas as obras serão entregues a tempo. As obras significarão uma grande facilitação para o trânsito de Manaus”, pontuou.

Os bairros beneficiados com a obra são: Cidade Nova, Novo Mundo e Conjunto Manôa. Com rotatória debaixo do viaduto, desafogará o trânsito intenso na área que dá acesso às principais avenidas da Zona Norte da capital.