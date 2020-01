Projeto do IEA é escolhido e vence competição do Instituto MRV

Manaus - O Instituto de Educação do Amazonas (IEA) teve o Projeto “Empresa Júnior Escolar - Empreendedorismo Educacional nos 140 do IEA”, aprovado pelo "Programa Educar para Transformar", promovido pelo Instituto MRV, em votação popular pela internet. Uma das escolas mais tradicionais de Manaus, o IEA concorreu com outras 15 instituições do país e ficou entre as dez mais votadas.

O projeto receberá R$ 160 mil de incentivo financeiro, sendo este valor dividido nos anos de 2020 e 2021 para a compra de materiais para a escola, como computadores, impressoras, bolsas e outros equipamentos.A iniciativa, conforme a proposta, teve como foco fomentar nos alunos a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios, além de criar produtos e souvenires que possam ser comemorativos ao aniversário da escola.

“Agradecemos o apoio de amigos, colegas, familiares e da secretaria, além dos defensores da educação que nos ajudaram de diversas formas. Essa aprovação por voto popular representa quais os princípios que verdadeiramente construíram a candidatura: união, altruísmo, cooperação e resiliência”, explicou Tárik Nina, idealizador do projeto.

Ainda de acordo com Tárik, a próxima fase será de ajustes burocráticos do projeto e o planejamento em equipe, uma vez que ele assina o projeto em parceria com o outro membro, Pedro Henrique Secatti Cacheado, para execução das atividades que devem iniciar a partir de fevereiro de 2020.

“Acredito que esse modelo de trabalho pode ser um caminho para a melhoria dos níveis para as nossas escolas e estaremos sempre abertos ao compartilhamento de ideias e experiências”, frisou.

