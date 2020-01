Carro-forte se envolve em acidente na AM-010

O acidente deixou vítimas | Foto: Reprodução

Manaus – Um carro-forte da empresa de segurança "Prosegur" capotou na tarde desta quinta-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 16h30 no quilômetro 30 da estrada AM-010, próximo ao município de Itacoatiara (distante a 176 quilômetros da capital).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra moradores locais ajudando passageiros que ainda estavam dentro do veículo. Os funcionários da empresa estavam preocupados com os equipamentos que estavam dentro do carro-forte. A população tentou acalmá-los, assegurando que os materiais seriam levados junto às vítimas.

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar de Itacoatiara foi até o local do acidente para prestar auxílio. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi para a ocorrência e os profissionais realizaram os primeiros socorros. As vítimas foram encaminhadas para um hospital da cidade, onde receberam atendimento médico. A quantidade de vítimas não foi divulgada.

A reportagem tentou contato com a empresa, mas não recebeu resposta até a publicação dessa matéria.

Veja o vídeo:

moradores locais ajudam motorista | Autor: Reprodução