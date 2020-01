Contribuintes podem colaborar com o GACC, ao exigir nota fiscal

Manaus - Os amazonenses têm, agora, mais uma forma de contribuir com o trabalho realizado pelo Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC-AM). A instituição é uma das 48 entidades cadastradas para serem beneficiadas pela campanha “Nota Fiscal Premiada”, da Prefeitura de Manaus.

Ao exigir a nota fiscal identificada com o CPF, no momento das compras, os cidadãos podem concorrer a prêmios em dinheiro e ajudar o GACC Amazonas. Para contribuir basta fazer um cadastro no site oficial da campanha notapremiada.manaus.am.gov.br e escolher o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer do Amazonas como instituição que gostaria de ajudar. Depois, é só solicitar nos estabelecimentos comerciais a nota fiscal com CPF. A cada R$ 15 acumulados, o cliente concorre ao prêmio em dinheiro. Caso seja sorteado, a instituição beneficiada, que foi por ele cadastrada, pode resgatar até 40% do valor do prêmio.

Atualmente, o GACC dá assistência a 921 crianças e adolescentes, sendo 300 em tratamento. No local, são oferecidos atendimentos na área social, psicológica, alimentação com acompanhamento nutricional, hospedagem e translado. A instituição também possui uma escola reconhecida pelo MEC para que as crianças não percam o ano letivo.