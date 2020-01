Entidades de Manaus recebem R$ 6 milhões em financiamento

As Organizações da Sociedade Civil poderão desenvolver projetos de até R$ 190 mil, cada. Na ocasião os representantes das instituições receberam um cheque simbólico com esse valor | Foto: Naylene Freire

Manaus - Cerca de R$ 6 milhões serão repassados para 33 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) contempladas no Edital de Chamamento Público de 2019. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, realizaram, nesta quinta-feira (26), uma solenidade para entrega dos cheques simbólicos no auditório Isabel Victória de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na Prefeitura de Manaus, zona Oeste.

Este é o segundo edital realizado pelo órgão, no qual concorreram 79 organizações sociais, entre essas 33 foram consideradas competentes a celebrar o termo de fomento. As Organizações da Sociedade Civil poderão desenvolver projetos de até R$ 190 mil cada.

Entre essas 33 organizações aptas do edital está a Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA/AM). A tesoureira da entidade, Selma Lima, elogiou a iniciativa da prefeitura em apoio ao atendimento de crianças, adolescentes e adultos autistas.

A associação trabalha em defesa dos direitos e inclusão dos autistas na sociedade há mais de 15 anos. Selma Lima, que é mãe de Natanael Lima, de 27 anos, explicou que a instituição recebeu pela segunda vez o financiamento.

"É uma ajuda e tanto, pois as nossas crianças passam o dia na associação. Elas realizam as refeições, têm atendimento com fisioterapeuta, psicóloga, dentista, pedagoga e fonoaudióloga. Com esse valor é possível estruturar ainda mais o trabalho realizado com essas famílias", disse Selma.

Atualmente, a associação atende 40 famílias que possuem pessoas com autismo. Eles ingressam na instituição a partir de 14 anos e seguem o atendimento até a vida adulta. A tesoureira afirmou que, em Manaus, a AMA é a única instituição que atende autistas na fase adulta. Inclusive, o beneficiado mais velho possuiu 54 anos.

A mãe Inácia Silva foi prestigiar a reunião desta quinta-feira. Ela é associada à AMA e tem um filho autista de 27 anos, conhecido por todos como Renan Gabriel, que recebe atendimento no local. Ao Em Tempo, ela afirmou que a instituição é séria e que o filho participa das atividades desde o início no projeto.

"Meu filho entrou na AMA quando tinha 13 anos. Hoje com 27, nós ainda recebemos suporte. Ele interage com os outros, e é o que eu mais gosto. Essa associação continua atendendo meu filho mesmo ele sendo adulto. Isso para mim é muito importante, quando ele está lá fico despreocupada", disse Inácia, que levou seu filho à sede da prefeitura para prestigiar o evento.

Seguindo neste mesmo caminho, o projeto Trilhando Sonhos, do Instituo Restaurar, localizada na rua Praia canoa, nº 61, bairro Tarumã Açu, comunidade Campos Sales, zona Norte, também atende moradores da região com cursos que beneficiam toda a família. A capacitação profissional de jovens e adultos é ministrada pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A iniciativa também foi aprovada no edital.

Depois que os alunos terminam os cursos, eles são encaminhados pelo próprio projeto ao mercado de trabalho, através de parcerias com empresas. Nos últimos 6 meses, 15 jovens conseguiram emprego a partir do encaminhamento do instituto, que possui como maior missão estruturar a família amazonense. O projeto foi colocado em prática há um ano, por meio do Instituo Restaurar que já existe há 12 anos.

As OSCs contempladas apresentaram projetos nas áreas de qualificação e geração de renda; inclusão social de crianças e adolescentes; de jovens e adultos; de idosos; de pessoas com deficiência e defesa de direitos humanos no âmbito do município de Manaus.