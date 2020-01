Procura-se Lolita: casal oferece recompensa por cadela desaparecida

O dono informou, ainda, que a cadelinha tem os pelos na cor caramelo e branco e atende também pelo nome de 'Lolo' | Foto: Divulgação

Manaus - Os donos da vira-lata "Lolita" estão oferecendo a recompensa de R$ 250 para quem encontrar a cadelinha, que está desaparecida há quase um mês. No dia 30 de novembro, a cachorrinha escapou quando os donos estavam colocando o carro na garagem da residência, situada na rua José Mariano, nas proximidades da rua do Comércio, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

"Além da 'Lolita', a família da minha namorada tem outros dois cachorros e dois gatos. Quando abrimos o portão para entrar com o carro, todos saíram da casa. Meia hora depois, nós sentimos falta da 'Lolita' e percebemos que ela não estava na casa.", disse o motorista de aplicativo, Marcelo Henrique Vieira, de 30 anos.

Logo após o desaparecimento do animal de estimação, Marcelo e a namorada foram atrás da cadelinha pelas redondezas, mas não a encontraram. No dia seguinte, eles produziram artes digitais e compartilharam nas redes sociais.

"Aproximadamente sete pessoas já entraram em contato com a gente. Chegamos a registrar Boletim de Ocorrência e solicitar as imagens de câmeras de segurança de um shopping. Havia informação de que ela foi vista caminhando próximo desse estabelecimento, mas infelizmente não era ela. Por ela ser uma cadelinha pequena e amável, deve estar com alguém. Para incentivar as pessoas, nós estamos pensando em aumentar a recompensa", ressaltou o Marcelo.



O dono informou, ainda, que a cadelinha tem os pelos na cor caramelo e branco e atende também pelo nome de 'Lolo'.

"Temos um apego muito grande por ela. Há mais de um ano e meio que ela nos traz alegria e queremos levá-la para morar no nosso apartamento, depois que nos casarmos", disse o motorista.

Para quem souber informações sobre o paradeiro de "Lolita" pode entrar em contato pelos telefones 98264-1092 ou 98144-7488.