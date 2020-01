Abrigo Moacyr Alves promove 'Passeio das Luzes' para as crianças

Manaus - O passeio que terá como itinerário a Praia de Ponta Negra e o Largo de São Sebastião visa levar as crianças a contemplarem a magia do Natal refletida nas luzes e decorações de alguns dos principais pontos turísticos de Manaus.



Com o propósito de proporcionar às crianças da instituição um passeio diferente nesta época de final de ano, o Abrigo Moacyr Alves realizará nesta sexta-feira (27), a partir das 18h30, o tradicional “Passeio das Luzes”, a última programação do ano do Projeto “Madrinhas e Padrinhos Afetivos”.

O passeio que terá como itinerário a Praia de Ponta Negra e o Largo de São Sebastião visa levar as crianças a contemplarem a magia do Natal refletida nas luzes e decorações de alguns dos principais pontos turísticos de Manaus.

Segundo a Coordenadora do Projeto, Marisa Costa, o passeio já se tornou tradicional na instituição e prioriza oferecer um momento de entretenimento às crianças. “Todos os anos fazemos o passeio noturno para que as crianças possam visualizar as decorações e luzes de Natal, além de proporcionar um momento de integração e lazer entre as crianças e os voluntários”, ressaltou a coordenadora.

O passeio terá sua saída às 18h da sede da instituição localizada na Rua Prof. Léa Alencar, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada) e contará com a presença das 66 crianças e adolescentes da unidade, além dos colaboradores, participantes do Projeto “Madrinhas e Padrinhos Afetivos” que realizam um trabalho voluntário todos os sábados no abrigo e integrantes do Projeto Pedala Mania.

O Projeto “Madrinhas e Padrinhos Afetivos” desenvolve atividades de voluntariado todos os sábados na instituição, “adotando as crianças e adolescentes por um dia”, concedendo a elas carinho, atenção e amor. O projeto surgiu da necessidade de preencher os horários ociosos das crianças e adolescentes do abrigo e, ainda, proporcionar atividades internas com programações festivas e passeios externos na cidade de Manaus, nas quais os voluntários podem dar atenção exclusiva a essas crianças. Atualmente, o programa conta com o apoio de 30 pessoas, de vários segmentos da sociedade.

*Com informações da assessoria