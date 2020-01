Praia da Ponta Negra será fechada para banho às 17h do dia 30

O fechamento já é realizado em outros anos para dar maior segurança para quem for ao local celebrar a chegada do Ano Novo | Foto: Divulgação

Manaus - Para garantir a segurança das pessoas que forem participar do Réveillon na Ponta Negra, zona Oeste, a Prefeitura de Manaus irá interditar a praia para banho a partir das 17h do dia 30/12, nesta próxima segunda-feira, voltando a ser aberta ao público a partir das 8h de quarta-feira, 1º de janeiro de 2020.

A medida faz parte dos preparativos da estrutura para a festa de Réveillon da cidade, que acontece no Complexo Turístico Ponta Negra. O fechamento já é realizado em outros anos para dar maior segurança para quem for ao local celebrar a chegada do Ano Novo.

O acesso à área da praia também será proibido a partir das 23h de domingo, 29/12, por conta de uma operação de limpeza mecanizada e varredura na praia, realizada por equipes do Instituto Municipal de Planejameto Urbano (Implurb) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), com apoio da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal.

Na terça-feira, 31/12, não será permitido banho no rio durante o evento da virada de ano. A interdição vai contar com o reforço de barreiras com pontos de entrada e saída, guardas do município, da PM e demais equipes integradas para orientação da população.

Regras

Na praia, além do horário indicado para banho – até às 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Diariamente, os corpos permanentes de segurança, incluindo a Guarda Municipal, PM e Corpo de Bombeiros, atuam dando apoio à retirada de banhistas das águas antes das 17h.

É importante respeitar as normas de uso da praia e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica área de segurança dentro da água.

Proibições

Quem for curtir o Réveillon de Manaus na Ponta Negra deverá ficar atento às normas de segurança que serão adotadas durante a realização de grandes eventos.

A permanência de crianças, assim como a proibição da entrada de objetos no perímetro da festa, seguem a regulamentação da Portaria Conjunta Nº 011/2014, a Portaria de Grandes Eventos.

Pela portaria é proibido acessar o local portando armas de fogo, armas de arremesso, armas brancas, guarda-chuvas com haste metálica, tubos de bandeiras em material contundente, substâncias explosivas, tubos em aerossol, garrafas, copos ou qualquer outro material de vidro, seringas ou qualquer outro tipo de material que venha a ameaçar a segurança do público presente.

Nos locais será permitido a entrada de caixa de isopor e será proibido geleiras (cooler). Haverá controle da entrada desses objetos por meio de revista e detector de objetos de metal. Talheres de plástico serão permitidos. Bebidas deverão estar em garrafa pets.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) seguindo a portaria de Grandes Eventos, inibirá também a permanência de crianças menores de 12 anos que não estiverem acompanhadas dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos.

O Corpo Integrado de Segurança Pública irá proibir a entrada dos materiais proibidos ou quaisquer objetos que ameacem a integridade física dos presentes.

Leia mais: