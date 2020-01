FCecon registra aumento de 29,3% no número de cirurgias realizadas

Manaus- A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) registrou o aumento de 29,3% no número de cirurgias realizadas de janeiro a novembro de 2019, comparado ao mesmo período de 2018. As cirurgias saltaram de 3.215 para 4.156. Foram 941 procedimentos cirúrgicos a mais, com uma média de 22 cirurgias diárias realizadas pelo Centro Cirúrgico.

Segundo o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, o aumento no número de cirurgias foi motivado pelos investimentos realizados em capacitação do corpo técnico do hospital médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, aumento no número de salas cirúrgicas, além dos equipamentos modernos que permitem realizar procedimentos inovadores.

Outro fator que contribuiu para o aumento de cirurgias, conforme Mourão, foram os mutirões realizados em 2019. Ele citou, por exemplo, os de próstata, mama e de colo de útero. “São ações que impactam diretamente na vida de homens e mulheres, que tiveram, em alguns casos, as cirurgias antecipadas para diminuir o tempo de espera e garantir o diagnóstico mais rápido”, declarou Mourão.

Investimentos financeiros

O aumento da capacidade instalada do Centro Cirúrgico, assegurou Mourão, será possível devido a duas emendas parlamentares estaduais no valor total de R$ 791 mil, incluídas no Projeto de Lei Orçamentaria Anual (PLOA) de 2020. Ele frisou que o recurso será utilizado na recuperação de salas e na compra de novos equipamentos permanentes.

Corpo técnico

O diretor técnico-científico, Marco Antônio Cruz Rocha, destacou que a Fundação possui um corpo de cirurgiões consolidado, formado por 57 profissionais. Ele ressalta que a unidade hospitalar oferece diversas especialidades cirúrgicas, por exemplo, Cabeça e Pescoço, Mastologia, Vascular, Pediatria, Tórax, Urologia, Plástica, Ginecologia, Neurologia e Oncologia, o que garante um leque de possibilidades.

“O corpo técnico disponível garante ao Centro Cirúrgico da FCecon realizar procedimentos de pequeno, médio e/ou grande porte. Vale destacar que 80% da cirurgias realizadas são de alta complexidade, devido à própria característica do hospital em atender casos complexos de câncer”, afirmou Rocha.

Inovação

Os pacientes da Fundação também contam com procedimentos inovadores realizados pelos médicos da unidade hospitalar, conforme explica o médico. Segundo ele, o hospital realiza, por exemplo, os procedimentos de Tireoidectomia Transoral Endoscópica (TOETVA) e a Quimioterapia Hipertérmica (Hipec), sendo que o primeiro procedimento foi implantado na Fundação há um ano, tendo chegado ao Brasil há menos de cinco anos.

“A Fundação é o primeiro hospital do estado e da região Norte a oferecer o TOETVA. É um procedimento muito novo na área médica utilizado contra o câncer de tireoide. A cirurgia consiste em um corte feito na mucosa da boca para acesso ao pescoço, que possibilita a retirada da tireoide, por isso não deixa a cicatriz”, pontuou Rocha.

Segundo o diretor técnico-científico, a Quimioterapia Hipertérmica é indicada para Carcinomatose Peritoneal disseminação de um câncer pela cavidade abdominal. Ele informou que se trata de um procedimento de alta complexidade, uma vez que durante o procedimento os tumores visíveis aos olhos são ressecados, retirados. “Funciona como uma quimioterapia diretamente no local afetado, como se fossem ‘lavados”, explicou.

*Com informações da assessoria