Razões para incluir o 'caramuri' na sua dieta

Para se ter uma ideia, o caramuri possui 143,07 miligramas de vitamina C para cada 100 gramas de polpa.

Manaus - Estudo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) demonstrou recentemente as propriedades nutritivas do caramuri, um fruto nativo da Amazônia. De acordo com a pesquisa, o fruto possui alto valor nutricional como fonte de vitamina C – o triplo da laranja –, e quantidades significativas de minerais sobressaindo potássio e magnésio. Para se ter uma ideia, possui 143,07 miligramas de vitamina C para cada 100 gramas de polpa.

O caramuri é uma árvore de terra firme que alcança de seis a dez metros de altura, com frutificação de setembro a fevereiro. O Fruto de cor amarelo quando maduro, é mais comum na região de Maués (a 276 Km de Manaus-AM). De cheiro doce e aroma específico, pertence à família Sapotaceae e chega a ser comparado ao abiu, fruto do mesmo grupo.

Para os pesquisadores, o resultado indica que o caramuri tem potencial para ser utilizado pela indústria alimentícia e farmacêutica.

“Procuramos estudar um fruto desse tipo para torná-lo conhecido pela população e ter incentivo para produção do fruto na agronomia”, disse a pesquisadora do Inpa, Francisca Souza", completando que o caramuri possui potencial regulador de distúrbios metabólicos como a hipertensão".

Para o pesquisador Jaime Aguiar, a caracterização de espécies nativas como o caramuri traz a viabilização de novas matérias-primas para a indústria alimentícia. “Os próximos passos da pesquisa serão a extração dos principais compostos em conjunto com os efeitos no organismo biológico e o estudo do processo oxidativo”.

Publicado recentemente no International Journal of Food Properties, o artigo Aromatic and nutritional profile of an Amazonian autochthonous species, Caramuri Pouteriaelegans (A.DC.) Baehni, o artigo é assinado pelos pesquisadores do Inpa Jaime Aguiar, Francisca Souza e Dionísia Nagahama, além do bolsista de pós-doutorado do Inpa, Edson Silva, e o professor do Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest – UEA) Raimundo Junior.

Frutos da Amazônia

Com a maior biodiversidade do planeta, a Amazônia possui espécies frutíferas pouco conhecidas mas que possuem aportes nutricionais (vitaminas e minerais) igual ou superior aos encontrados em frutas comercializadas no mercado.