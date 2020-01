Atiradores invadem partida de futebol em Manaus e atiram em peladeiro

Manaus - João Queiroz Braga, de 22 anos, foi baleado no fim da tarde desta sexta-feira, após sofrer uma tentativa de execução no Campo do Lidam, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O jovem foi atingido com quatro tiros, sendo três no peito e um tiro na perna. A vítima sobreviveu ao ataque.

Segundo a Polícia Militar, João estava jogando futebol quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e efetuaram disparos de arma de fogo na direção dele. Logo em seguida, os criminosos fugiram.

A polícia informou que João foi socorrido por populares e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde deu entrada por volta das 17h. Ele foi levado ao centro-cirúrgico às pressas.

Para a polícia, a mãe dele informou que o jovem possui passagem pela polícia. Quando era menor de idade, ele teria se envolvido em atos criminosos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.