Wilson Lima inaugura praça que imortaliza 'Elza Simões', no Centro

Momento em que o governador inaugura a praça Elza Simões | Foto: Divulgação





Manaus - O governador Wilson Lima inaugurou na tarde desta sexta-feira (27), a praça Elza Simões de Oliveira, no antigo Parque Bittencourt, localizado entre as ruas Jonathas Pedrosa e Emílio Moreira, no Centro de Manaus. A obra, segundo moradores do entorno, substitui a antiga “área vermelha” que existia no lugar. A área oferece um novo espaço de lazer para a comunidade.

O projeto recebeu investimento de mais de R$ 2 milhões, sendo 70% dos recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 30% de contrapartida do Governo do Estado.

Moradores do entorno da nova praça Elza Simões | Foto: Waldick Junior/Em Tempo





“Eu moro aqui ao lado há mais de 10 anos, e essa área era vermelha. Não era qualquer pessoa que entrava aqui. Agora a comunidade tem um lugar para usar como área de lazer”, diz Israel Reis, de 46 anos.

Obra

A praça tem uma área total de intervenção de 13.230,77m², e não recebia melhorias há quase 10 anos. A revitalização faz parte do pacote de reforma dos sete parques urbanos do Prosamim, anunciado em abril deste ano pelo governador Wilson Lima.

“Foi um presente para a comunidade, porque antes era abandonado isso aqui. Estávamos muito ansiosos para que fosse inaugurado. Agora temos um lugar para ir com a família”, comenta Valdirene Santos, 49, recicladora.

A obra é de autoria do governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

“Todas essas obras em cada Prosamim são necessárias para que possamos avançar com o saneamento, porque isso significa qualidade de vida para as pessoas. Só faz sentido ser governador se eu puder entregar obras que mudem a vida das pessoas”, disse o governador Wilson Lima, durante discurso.

Corredor da nova praça Elza Simões | Foto: Waldick Junior/Em Tempo





Durante a solenidade esteve presente o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, responsável por enviar o projeto de revitalização da praça.

“Parabenizo o governo do Estado pela revitalização do espaço e também felicito o Dr. Yedo Simões, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. O espaço público leva o nome da mãe dele, Elza Simões, como homenageada”, disse.

Governador Wilson Lima inaugura nova praça | Foto: Waldick Junior/Em Tempo





O presidente do TJAM também esteve presente e agradeceu a homenagem à genitora. “Eu e meus irmãos, além de alguns amigos presentes nessa solenidade, crescemos no entorno desse parque. Brincamos aqui. E eu vejo agora que essa comunidade vai ter paz, porque este lugar um dia já foi área vermelha”, comentou Simões durante a cerimônia.

Homenagem

Elza Simões de Oliveira, grande homenageada, é filha do português Guilherme Augusto Simões e de Felisbela D’Oliveira Simões. O pai dela chegou em Manaus no ano de 1902 para morar com o tio na então rua Jonathas Pedrosa, esquina com a Sete de Setembro. A família é a mais antiga a residir na comunidade.

Doutor Yedo Simões, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, em discurso de agradecimento | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

“Minha mãe foi uma pessoa muito boa. Ela dava aulas de graça para os necessitados e oferecia alimentos sem cobrar nada. Tenho memórias muito boas dela”, lembra o portuário Elson Simões de Oliveira, filho de Elza Simões, que morreu há 28 anos.

O desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas Yedo Simões mantém a tradição da família, e até hoje mora no local.



Assista à cobertura da inauguração realizada pela WebTV Em Tempo: