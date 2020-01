Religiosos e místicos: fé e otimismo para o ano novo no Amazonas

Manaus - Entre o ambiente religioso e o místico, as expectativas sobre 2020 vão do otimismo à espera da superação da violência. Enquanto os religiosos da Igreja Católica dizem que seguirão trabalhando para não cessar a sua busca paz, e da Igreja Evangélica espera por uma maior conversão dos cristãos, os místicos apostam em notícias boas no campo econômico e social, especialmente no maior empoderamento feminino.

O arcebispo metropolitano Arquidiocese Manaus, Dom Sérgio Castriani, diz que a Igreja Católica espera para o novo ano um ambiente favorável pela superação da violência. Ele lembra que neste ano, a Igreja ficou ferida pelo assassinato de um catequista indígena. “Foi barbaramente morto por um bando de covardes que e escondem no anonimato de grupos marginais, que se colocam como senhores da vida e decidem matar como ato corriqueiro para intimidar as pessoas e grupos de bem que não se curvam”, diz o arcebispo.

Para o representante da Igreja Católica, a superação da violência não será vencida com a liberação de armas, mas sim a partir de políticas voltadas para as pessoas.

" Quando todos tiverem moradia digna, escola de qualidade e possibilidade de lazer, emprego e liberdade de expressão, então poderemos esperar uma superação da violência. Não resolve armar a população e dar à polícia licença para matar, porque então morrerão os desprotegidos, os pobres, os excluídos do banquete " Dom Sergio Castriani, arcebispo metropolitano, sobre a superação da violência em 2020

O pastor Sérgio Diniz, do Ministério Assembleia de Deus Visão Cristã, diz esperar que 2020 haja a conversão genuína dos cristãos. “Desejo que este ano, Deus abençoes nossa nação, o que vai acontecer nos baseamos pela bíblia, mas não tem como saber de tudo, só Jesus Cristo sabe de tudo. A vida precisa mudar verdadeiramente, a reflexão deve ser essa sobre o novo ano. Afinal, a verdade está na luz da palavra de Deus, e o que está faltando é um proposito com Deus. O futuro está na bíblia sagrada, e apenas compreenderemos se formos fiéis e obediente a Deus”, afirmou Sérgio.







Místicos

Para quem acredita e ou acompanha os conhecimentos astrológicos, o ano de 2020 para os astros ficará marcado pela tripla conjunção no signo de Capricórnio, entre os planetas Júpiter, Saturno e Plutão. Segundo o astrólogo Daniel Paiva, tais planetas movimentam a vida de todos os habitantes da Terra. Eles são considerados os "Marcadores do Tempo". De acordo com o astrólogo, uma nova era se aproxima e já é possível sentir os ares da 4ª revolução industrial e as mudanças serão percebidas imediatamente no trabalho.

Astrólogo aponta que a tripla conjunção no signo de Capricórnio trará recuperação | Foto: Reprodução

“A notícia boa é que em 2020, a economia do país dará sinais de melhorias. A área da construção civil, por exemplo, estará em destaque, assim como as forças armadas. Otimize seu tempo, tenha disciplina, ordem e organização, e mãos à obra. Quem plantar, irá colher", afirma Paiva, que estuda astrologia há mais de 20 anos e atua profissionalmente há oito anos em Manaus.



Para o umbandista Léo Sales, conhecido na religião por Reizinho de Oxum, que iniciou na religião de matriz africano quando tinha 6 anos, o ano de 2020 será um tempo bem quente, agressivo, será um ano de muitas realizações e conquistas e pouca miséria. Quem estiver passando por dificuldades, será levantado. Será um ano de grandeza, empoderamento e o ano das mulheres guerreiras. As mulheres negras principalmente.



“Não podemos esquecer que por trás de Xangô existem mulheres, Oyá e Obá, e existe Oxum e o ano que vai começar será regido por essas santas, com um senso maior de justiça vai haver grandes mudanças, principalmente no temperamento das mulheres, e referindo ao amor, porque Obá é a dona do amor, Oxum é a dona do ventre, e Oyá é a dona da luta e Xangô é o rei o dono da justiça e será justo com todos. Então são muitas energias”, explica Reizinho.



Reizinho de Oxum diz que em 2020 Xangô fará o papel de advogado, e as pessoas que são de Xangú, que estão no poder e na política, eles serão mais emponderados, mas também serão castigados se estiverem fazendo algo de errado ou se envolverem com alguma pendência com a Justiça. “É um ano que vai cair a máscaras de todos, pois será um ano de julgamentos, onde muitas cabeças vão rolar. Mas será um ano de revigorar e cabeças virarão rei”, afirma.