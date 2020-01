Filho de PM desaparece misteriosamente antes do Natal em Manaus

O caso está registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social | Foto: Divulgação

Manaus - A família do industriário Marcos Souza Gomes, de 26 anos, procura pelo jovem que está desaparecido desde a tarde da última terça-feira (24), véspera de Natal. Marcos estava com a família, na casa da avó de sua esposa, na rua Manoel Leão, conjunto Jardim Amazonas, bairro Parque 10, Zona Centro Sul de Manaus, quando sumiu misteriosamente.

"Chegamos na casa da minha mãe por volta de 11h30, o Marcos saiu para jogar bola e voltou às 13h. Começamos a preparar a ceia e imaginávamos que ele estava descansando no quarto de hóspedes. Quando fomos chamá-lo para comprar os ingredientes da rabanada foi que verificamos que ele não estava na casa", explicou a sogra do industriário, a vendedora Launise Cumapa, de 53 anos.

Ainda conforme a vendedora, Marcos não tem aparelho celular. Horas após o sumiço dele, a esposa e a sogra começaram a entrar em contato com os outros familiares do jovem, mas ninguém soube informar o paradeiro dele.

Marcos Souza é filho de um sargento da Polícia Militar e, segundo a família, não tinha nenhuma inimizade. Questionados se o jovem poderia ter sofrido algum tipo de represália por conta do trabalho do pai, os familiares contaram ao Em Tempo que ele era uma pessoa tranquila e não estava recebendo nenhum tipo de ameaça.

Desde então, os familiares não tiveram mais notícias. A família registrou o Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

"Já entramos em contato até com o pessoal da comunidade rural onde a mulher dele trabalha e ninguém sabe dele. Já fomos nos hospitais, delegacia e até no IML e não temos nenhuma informação. O Marcos começou a trabalhar no Distrito tem três semanas, já fomos na empresa e ele também não apareceu por lá. Todos estão preocupados", relatou a sogra.



Da última vez em que foi visto, Marcos estava vestido com bermuda e camisa pretas. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99115-7429, 99913-4351 ou 98811-1006.



A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.