Homicida procurado é preso com drogas em Maués

Maués - Jovem de 19 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no município de Maués. Policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia (CIPM) prenderam o rapaz, na manhã desta sexta-feira (27). Com ele, os policiais apreenderam 27 trouxinhas de supostamente maconha, uma grande porção de supostamente oxi, uma faca do tipo peixeira e a quantia de R$ 88,50 em espécie.

Os policiais estavam em patrulhamento na área comercial e bancária do município, durante a Operação Natal da Paz, quando foram acionados por populares informando que um indivíduo que era foragido da justiça estava comercializando drogas no bairro Mário Fonseca. Os policiais foram até o endereço da denúncia e logo encontraram o jovem, que tentou fugir ao ver a viatura da polícia.

Feito o acompanhamento, durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma pochete contendo todo o material. O suspeito foi conduzido ao 48º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que o suspeito já respondia pelo crime de homicídio.

