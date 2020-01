ADS inaugura novo local para a Feira de Produtos Regionais

Manaus - Neste sábado (28), a partir das 5h, será realizada a última edição da Feira de Produtos Regionais no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola. Promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), a feira realizada aos sábados passará a funcionar no estacionamento da empresa MF Amazônia, na avenida Max Teixeira, Colônia Santo Antônio, a partir do dia 4 de janeiro.

A mudança de local se dá para melhor atender o público. A feira funcionará aos sábados, das 5h às 12h, com estacionamento gratuito para os consumidores. Entre os produtos que serão ofertados, estão: hortigranjeiros, pescados, artesanatos, café da manhã regional e outros alimentos com preços acessíveis, frescos e de qualidade. Os alimentos são oriundos da agricultura familiar dos municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Manaus.

A nova área para a realização da feira é de 800m², onde serão instaladas oito tendas 10×10. A expectativa de público para o novo local é de aproximadamente 1.500 visitantes por edição. O estacionamento da empresa MF Amazônia está localizado na avenida Max Teixeira, 2191, Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

