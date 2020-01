Prefeitura de Manaus e Governo do AM anunciam metas para 2020

Prefeitura tem em seu vronograma para 2020 uma série de grandes obras pela cidade, enquanto o Governo aposta na otimização de receitas e na reengenharia da gestão para equacionar as despesas | Foto: Divulgação

Manaus - O próximo ano promete ser um marco em investimentos e obras por parte da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado do Amazonas. Ao longo dos 12 meses que estão por vir, a inauguração de Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) e a otimização de gestão estão entre os objetivos das duas esferas públicas de governo.

Prefeitura

A Prefeitura de Manaus tem em seu cronograma de ações para 2020 uma série de grandes obras em diversas áreas que serão inauguradas pela cidade. Intervenções para melhoria da mobilidade urbana e infraestrutura viária, investimentos em educação, saúde, meio ambiente e cultura são algumas das áreas estratégicas que receberão novidades físicas. Além disso, em seu último ano de mandato, o prefeito Arthur Virgílio Neto promete deixar a cidade com "dívida zero ao próximo gestor ou gestora".



Entre os projetos e obras em andamentos, destaque para o “Planejamento Estratégico Manaus 2030”, com 35% das obras prioritárias já concluídas, e a construção dos complexos viários Ministro Roberto Campos, entre as ruas Pará e João Valério, na avenida Constantino Nery, e do Manoa, na zona Norte, obras de restauro do Centro Histórico, como o Hotel Cassina que deve ser um polo de tecnologia, e a biblioteca municipal João Bosco Evangelista, a revitalização do Distrito Industrial e a continuação da melhorias na infraestrutura em bairros e comunidades da cidade, com novas etapas do programa "Requalifica" e ações de tapa-buracos, com sinalizações viárias, ações que vão melhorar a mobilidade urbana e valorizar a cultura e turismo locais.

Como reflexo da boa gestão, a Prefeitura de Manaus avançou muito nas áreas de Educação e Saúde. O município conta, atualmente, com 20 creches, 19 a mais que uma herdada pela gestão, além do avanço no Índice de Desenvolvimento na Educação Básica (Ideb), saindo do 23º para o 9º lugar. Manaus também ampliou sua cobertura na saúde básica, com a reforma, ampliação e construção de unidades, inclusive horário ampliado, além de campanhas intensificadas e permanentes de vacinação e cuidados gerais e a especialização de profissionais da área. Para 2020, há previsão de inauguração de novos Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) e da entrega de unidades móveis de saúde, que vão circular e atender áreas mais carentes.

Para 2020, há previsão de inauguração de novos Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) e da entrega de unidades móveis de saúde, que vão circular e atender áreas mais carentes. | Foto: Lucas Silva

Meio ambiente



Outra área que deu um grande salto é o meio ambiente que, em 2020, dará continuidade ao programa de arborização com ações de plantio, produção de mudas e manutenção. Ainda para o próximo ano, será intensificada a política de gestão de áreas protegidas com novos projetos de implantação de parques da juventude em áreas verdes de conjuntos habitacionais com novas compensações. Só com a implantação desses parques, a prefeitura economizou R$ 4 milhões de reais. Nesse aspecto, a presidente do Fundo Manaus Solidária e primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também é arquiteta e urbanista, está à frente de uma comissão que planeja e executa melhorias em paisagismo urbano pela cidade.

Ao definir um legado de sua gestão, Arthur diz que além das melhorias à cidade, a própria administração se tornou um grande legado, repetindo que a prefeitura está com as contas em dia, graças ao equilíbrio financeiro e fiscal da cidade, com uma Previdência autônoma e superavitária. “Sem receio ou falsa modéstia, deixaremos a prefeitura com dívida zero ao próximo gestor ou gestora que governar Manaus”, afirma Arthur, lembrando que Manaus completou 350 anos em 2019 e recebeu diversas ações nos últimos sete anos que contribuíram para seu desenvolvimento, como o regate do centro histórico com a retirada e transformação dos ex-camelôs da ruas e agora são empresários com endereço, obras como o complexo viário 28 de Março, e serviços essenciais como a modernização da iluminação pública com lâmpadas de LED.

Diplomata de carreira e parlamentar reconhecido por sua atuação exitosa em defesa de temas como a Amazônia e a Zona Franca, Arthur reforça com frequência que “não dá para governar Manaus sem parcerias”, por isso, muitos avanços tem como parceiros a iniciativa privada e o diálogo com os próprios cidadãos. "Manaus cresce a cada dia e com isso novos problemas surgem. Tentamos resolver o máximo com recursos, pessoas e temos que dispomos, mas é impossível resolver tudo. Mas, tenho muito orgulho do que conquistamos e vamos deixar uma base muito sólida para o próximo governante, para que nossa capital, essa metrópole amazônica, ganhe cada vez mais os corações manauaras, amazonenses, brasileiros, americanos e mundiais", finalizou.

Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas aumentou em R$ 1,477 bilhão o orçamento para 2020, com destaque para a ampliação de recursos destinados às áreas prioritárias: Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Justiça e Cidadania. O valor total chega a R$ 18,774 bilhões.

Todas as principais áreas tiveram aumento de recursos para o próximo ano. Na Saúde, o orçamento passou de R$ 2,447 bilhões para R$ 2,634 bilhões. O recurso aprovado em 2018 foi insuficiente para 2019, sobretudo pelas dívidas deixadas por governos anteriores.

Para o próximo ano, o Governo do Estado aposta na otimização de receitas e na reengenharia da gestão, em andamento, para equacionar as despesas. O objetivo é, sobretudo, honrar o pagamento dos salários dos servidores estaduais e assegurar serviços públicos e investimentos voltados à melhoria da qualidade de vida da população do Estado.

Segurança Pública

Em 2020, o governador Wilson Lima intensifica a política de melhorias das forças policiais. No próximo ano, a Secretaria de Segurança disponibilizará de R$ 2,316 bilhões. O valor é R$ 493,7 milhões maior que os R$ 1,823 bilhão aprovado para 2019. Neste ano, o Estado iniciou investimentos em equipamento, tecnologia e no aperfeiçoamento das tropas.

Entre os investimentos programados pela Secretaria de Segurança para 2020, estão: aquisição de armamentos, investimento em lanchas blindadas para o combate à criminalidade nos rios e transporte de tropas, além da aquisição de equipamentos para a modernização administrativa e de inteligência das polícias.



Educação

Na Educação, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto contará com orçamento de R$ 2,938 bilhões, valor R$ 222,2 milhões maior que os R$ 2,716 bilhões de 2019. O recurso já contempla os 2.868 professores que serão escolhidos por Processo Seletivo Simplificado.



Os profissionais atuarão nas escolas estaduais de Manaus e do interior do Estado. Ao todo, o processo selecionará educadores nas modalidades ensino regular, educação especial, mediação tecnológica e unidade prisional.



Social, justiça e cidadania

Na Lei Orçamentária Anual 2020, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) tem R$ 34,690 milhões para investir em programas e projetos prioritários, como a implantação dos Serviços de Apoio à Mulheres, Idosos, Crianças e PCDs (Samics) em seis municípios do interior.

Na Secretaria de Assistência Social (Seas), o orçamento destinado pelo Estado é de R$ 46 milhões. A secretaria terá acréscimo de valores em 2020 com recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Expectativa é que em 2020 o Governo do Estado tenha as licenças necessárias para a pavimentação da BR-319 | Foto: Divulgação

BR 319

Na manhã da última quinta-feira (26), o governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou o empenho do Governo do Estado, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em acelerar o processo de licenciamento ambiental para a pavimentação da BR-319. Wilson Lima frisou que o Ipaam firmou um convênio com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), designando uma equipe técnica para compor o grupo de trabalho instituído para a condução do processo de licenciamento relativo ao trecho Porto Velho/ Manaus, da BR-319.

“O grande problema da BR-319, o grande entrave é a questão da licença ambiental no trecho do ‘meião’. Eu tenho conversado muito com o ministro do Meio Ambiente (Ricardo Salles) e o passo significativo que a gente deu, recentemente, foi um convênio firmado entre o Ibama e o Ipaam, para colaborar no avanço desses estudos para a liberação dessas licenças. A expectativa é que em 2020 a gente tenha essas licenças”, afirmou o governador.

Zona Franca de Manaus

O governador também comentou a importância da parceria com o Governo Federal para a manutenção da Zona Franca de Manaus. “É resultado do alinhamento das políticas do Governo do Estado com as políticas do Governo Federal. O presidente Jair Bolsonaro já manifestou várias vezes o compromisso em manter o modelo Zona Franca, que é o mais exitoso em proteção ao meio ambiente. Recentemente nós tivemos a aprovação de uma das leis mais importantes para a Zona Franca de Manaus (ZFM), que é a Lei de Informática. Conseguimos uma aprovação que preserva as empresas do Distrito Industrial e, consequentemente, preserva os empregos. Tivemos um ano de ataques à Zona Franca, principalmente com as declarações do ministro Paulo Guedes, que hoje tem um entendimento mais claro do modelo ZFM”, observou Wilson Lima.

Projeções para 2020

O governador Wilson Lima pontuou, ainda, algumas das linhas de trabalho que serão adotadas pelo Governo do Estado, especialmente para garantir melhorias na saúde e desenvolvimento econômico para o Amazonas.

“Para o ano de 2020 estamos trabalhando para aumentar a quantidade de procedimentos cirúrgicos no Hospital da Zona Norte (Delphina Aziz). Estamos ampliando, também, a maternidade Balbina Mestrinho para mais 30 leitos. Estamos trabalhando no processo de modernização da saúde, para que a gente possa ter controle de tudo o que é dispensado em termos de medicação, quantos leitos estão disponíveis, quantas pessoas estão sendo submetidas a procedimentos cirúrgicos, um controle total da área de saúde”, destacou Wilson Lima.

As melhorias incluem investimentos com recursos provenientes de contratação de operação de crédito junto ao Banco Mundial, com recursos da ordem de até 250 milhões de dólares (valor equivalente a cerca de R$ 1 bilhão), na modalidade Empréstimo para Desenvolvimento de Políticas Públicas.

“Nossa expectativa é de que esse empréstimo seja aprovado em janeiro. Parte desse recurso vai ser para o equilíbrio fiscal e R$ 500 milhões serão para investimentos, sendo R$ 300 milhões destinados à área de saúde. Tem a ampliação e reforma do Hospital João Lúcio, a construção de um hospital em Manacapuru e também a implantação do sistema de modernização na área da saúde”, afirmou o governador.

Matrizes econômicas

Wilson Lima enfatizou que a geração de emprego e renda por meio de novas matrizes econômicas está entre as prioridades do Governo. “O Amazonas começou a fazer uma abertura para o mercado de gás. Exemplo disso é o Campo do Azulão (no município de Silves), com o início da exploração por parte da empresa Eneva. Tenho conversado muito, também, com a empresa Rosneft, que tem, no Juruá, sete poços ativos de gás”, disse o governador.

A exploração de potássio em Autazes e a boieconomia também estão entre as perspectivas para o próximo ano. “Acredito que a bioeconomia será a grande atividade econômica do futuro. Estamos lançando, no mês de fevereiro, o primeiro edital de concessão florestal em larga escala. A primeira concessão vai acontecer no município de Maués, a expectativa é que sejam gerados 4 mil empregos diretos e indiretos”, complementou Wilson Lima.

O segundo ano de gestão prevê, ainda, a recuperação da AM-010, além de outras obras importantes como a AM-070, os anéis Sul e Leste, o trecho entre as ruas Silves e Maués (Igarapé do Quarenta) e a terceira etapa do Prosamim da bacia do São Raimundo, que deve ser entregue no primeiro semestre de 2020. “Dos 42 compromissos que a gente havia firmado, mais de 50% foram cumpridos integralmente ou nós iniciamos o trabalho para cumpri-los. Isso indica que nós estamos no caminho certo de promover a mudança na vida das pessoas”, concluiu o governador.

*Com informações de assessoria.