Batalhão Ambiental captura jacaré-açu no bairro Aparecida

Depois de capturado, o animal, que tem idade aproximada de 15 a 20 anos, foi entregue aos cuidados do Ibama. | Foto: Divulgação

Manaus – Policiais militares do Batalhão Ambiental capturaram um jacaré-açu de aproximadamente 3,80 metros na tarde de ontem (28). A Companhia Fluvial, pertencente ao Batalhão de Policiamento Ambiental, encontrava-se há semanas à espreita do animal devido à forte repercussão nas mídias sociais, após o jacaré ter sido flagrado nadando nas imediações da orla do bairro Aparecida, região bastante habitada de Manaus.

Os policiais contaram com o apoio da comunidade que habita o entorno para capturar o animal, pois o local é de difícil acesso. Depois de capturado, o animal, que tem idade aproximada de 15 a 20 anos, foi entregue aos cuidados do Ibama. Depois, o jacaré passará por exames e será devidamente preparado para o retorno à natureza.

*Com informações da assessoria