Vaquinha arrecada valores para realizar cirurgia de criança com câncer

Manaus – A família da pequena Camilly Dantas, de cinco anos, luta contra o tempo para realizar uma cirurgia de emergência para remover um tumor maligno de 13 centímetros, ocasionado por um câncer raro no rim esquerdo da criança.



Os pais da menina buscaram alternativas para operá-la por meio de uma clínica particular em Manaus, que cobrou R$35 mil reais pelo procedimento. O valor precisa ser levantado em até 20 dias.

A criança foi diagnosticada com um Tumor de Wilms, também conhecido como nefroblastoma. É umtumor do tipo maligno, sendo um dos tipos de tumor renal mais comuns na infância, que tem debilitado Camilly nas últimas semanas.

“Descobrimos a doença por meio de uma ultrassonografia. Nós buscamos tratamento pelo SUS, mas infelizmente fomos informados que minha filha não poderia ser tratada, pois o hospital não tem oncologista infantil. Desta forma, a nossa única chance é o tratamento no valor de R$ 35 mil em uma clínica particular”, explica a mãe, Adrielle Dantas.

Como Ajudar?

Quem desejar ajudar Camilly, pode entrar em contato direto com a família, por meio dos 99109-3147 e 99468-5044. A doação de qualquer valor, também está disponível no site da Vaquinha criada pela família . Quem desejar, também pode realizar depósitos ou transferências bancárias, para as contas abaixo:

Banco Bradesco

Agência: 0320

Conta corrente: 0803597-0

Nome do favorecido: Renan Gomes da Silva

Caixa Econômica Federal

Agência: 0020

Operação: 013

Conta Poupança: 00054990-9

Nome do favorecido: Bruno Steferson D Cruz