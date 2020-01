Incêndio destrói parte de uma casa no conjunto Petros em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus – Na tarde deste domingo (29), um incêndio de proporções desconhecidas, tomou conta da parte superior de uma residência de alvenaria, localizada na rua Raimundo Assunção Borges, Conjunto Petros, Zona Leste de Manaus.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (Cbmam) foram acionadas para atender a ocorrência. A equipe informou que, apesar das perdas materiais, não houve vítimas e que na hora do incêndio os moradores da residência estavam ausentes.

| Foto: Divulgação

A causa do incêndio e a proporção ainda não foram esclarecidas, mas testemunhas afirmam que um modem de internet estava conectado na tomada e pode ter queimado. Este fator é levantando como o possível causador das chamas, mas apenas o laudo técnico dos bombeiros pode confirmar.