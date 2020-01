Indústrias do PIM lideram ranking de licenciamento ambiental

Manaus- Durante o ano de 2019, as indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM) lideraram o ranking de licenciamento ambiental no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) com aproximadamente 30% do total de licenças emitidas.



Conforme o levantamento realizado pela Gerência de Licenciamento Industrial (Geli), durante o período de janeiro a novembro, as emissões de licenças para as indústrias estiveram no topo das atividades empresariais do Instituto. Seguido por 10% de licenças emitidas, as atividades de comercialização de combustíveis (postos) estiveram logo abaixo na tabela.

De acordo com a gerente da Geli, Rosivana Campos, o setor responsável licenciou aproximadamente 23 atividades industriais durante o ano de 2019.

“Além das atividades de indústrias do PIM e de comercialização de combustível que lideraram o ranking, ainda tivemos as atividades de transportes rodoviários de produtos/resíduos, postos de combustíveis flutuantes e Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário”, informou Rosivana.

Rosivana destacou ainda que dentro do órgão a emissão de licenças para essas atividades vem sendo recorrentes desde o ano de 2017. “Nós percebemos que esses setores, desde os anos anteriores, têm sido as principais atividades procuradas no instituto para que seja feita o processo de licenciamento”, explicou.

Geli

A gerência é responsável pelo licenciamento ambiental das atividades industriais, comerciais, obras civis e de infraestrutura, produção de energia, transportes e outras atividades no Estado do Amazonas.

