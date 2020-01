Em Manaus, estudante tem cadernos com tese de doutorado furtados

Lorena pede que se alguém encontrar o material, deve entrar em contato com ela | Foto: Reprodução

Manaus - Objetos que haviam sido deixados no carro da biotecnologista Lorena Leles, de 24 anos, foram furtados na madrugada do último domingo (29), nas proximidades da praça Jéferson Peres, localizada entre a avenida Sete de Setembro e a rua Lourenço da Silva Braga, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Na ocasião, uma mochila e algumas sacolas foram retiradas do veículo.

O que havia de mais importante, segundo a estudante, são os cadernos de anotações com o conteúdo de pesquisa da tese de doutorado. Lorena pede ajuda para encontrar o material.

A aluna bolsista pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) contou que encontrou o carro com o porta-malas arrombado e se deparou com a falta da mochila por volta das 4h. No mesmo dia do ocorrido foi registrado um Boletim de Ocorrência.

“Um flanelinha do local disse que o furto aconteceu por volta das 2h. Quando questionamos do motivo dele não ter acionado a polícia quando viu, não quis falar, apenas disse que temeu, pois achou que o homem que estava furtando as coisas fosse usuário de drogas. Meu namorado questionou porque ele estava ali guardando os carros e deveria ter chamado a polícia”, relatou Lorena.

Na esperança de encontrar o material de estudo, Lorena e amigos foram no último domingo (29) às proximidades do local para procurar os cadernos, que possivelmente poderiam ter sido descartados. “Nós passamos o dia procurando, mas choveu e não conseguimos continuar, finalizamos por volta das 19h, mas sem sucesso. Uma moça disse que tinha visto um caderno parecido em uma lixeira da avenida Sete de Setembro, mas não temos mais pistas”, afirmou.

O apelo da estudante é para encontrar o material de estudo, que, segundo ela, consta os seis meses de pesquisa da tese de doutorado. “No caderno há anotações de tudo que fiz em seis meses durante minha pesquisa. Os cadernos são da cor preta e outro amarelo, sem arame. Não quero a mochila e nada mais que foi levado, só os dois cadernos. Quem puder ajudar de qualquer forma eu fico grata, de coração”, pediu.

Para contato, Lorena disponibilizou o número: (92) 98225-6021.