Forte chuva deixa mais de 140 mil pessoas sem energia em Manaus

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (30), às 14h50, houve desligamento intempestivo de duas linhas de distribuição de energia em 138 kV da Subestação Jorge Teixeira, que interliga as subestações de Mutirão, Cachoeira Grande e Compensa, provocando a desenergização das respectivas subestações, o que consequentemente provocou o desligamento de 177 MW, afetando cerca de 144 mil pessoas, de acordo com a Amazonas energia.

Após o ocorrido, a Amazonas Energia informou que imediatamente encaminhou equipes para restabelecer o sistema, às quais encontram-se nas subestações Jorge Teixeira e Mutirão intervindo nos equipamentos.

"Reforçamos que manobras foram realizadas e às 16h05, o sistema iniciou o restabelecimento, no qual será normalizado gradativamente até 100% no tempo mais breve possível. As causas do desligamento estão sendo apuradas", informou a concessionária em nota.

*Com informações da assessoria