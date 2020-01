Mulher e criança ficam presas em casa alagada durante chuva em Manaus

As vítimas foram resgatadas por bombeiros militares da Auto Bomba Tanque (ABT -25) e saíram em um bote | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (30), por volta das 16h, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBM-AM) precisou usar um bote para salvar uma mulher, que não teve a identidade divulgada, e a filha dela, uma criança.

Elas ficaram presas dentro da casa onde moram, na rua Rosa de Saron, bairro Monte Sinai, Zona Norte de Manaus, que estava alagada por conta da chuva que atingiu a cidade.

Segundo o CBMAM, com a ajuda de vizinhos, a mãe conseguiu retirar a criança pela grade da janela e ficou aguardando a chegada da equipe.

As vítimas foram resgatadas por bombeiros da Auto Bomba Tanque (ABT -25) e saíram do local em um bote. As duas vítimas passam bem.