Descubra quem ganhou o 1º sorteio da Nota Premiada em Manaus

Manaus - Os nomes dos 28 ganhadores do primeiro sorteio da campanha Nota Premiada Manaus, foram divulgados nesta segunda-feira (30), pela Prefeitura de Manaus. Ao todo, foram sorteados 28 prêmios, totalizando R$ 130 mil aos ganhadores e R$ 52 mil às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) indicadas e cadastradas junto ao Fundo Manaus Solidária.

O prêmio especial de R$ 50 mil saiu para Ivana Dias Laurindo Conde, que indicou o Lar das Marias para receber o equivalente a 40% do prêmio. A ganhadora do prêmio de R$ 20 mil foi Lorena Caldas da Silva, que indicou a Casa da Criança para receber R$ 8 mil. Daniele Santos Aguiar e Patrícia Auxiliadora Ribeiro de França ganharam R$ 10 mil cada uma. Quatro pessoas foram contempladas com R$ 5 mil cada.

A lista completa dos ganhadores, assim como das entidades indicadas e beneficiadas está disponível no link . Os ganhadores poderão confirmar seus bilhetes contemplados realizando seu login no portal. Os valores referentes aos prêmios serão depositados na conta bancária informada no ato do cadastro.

Campanha

A campanha Nota Premiada Manaus foi lançada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, com o objetivo de estimular a prática da educação fiscal em Manaus e conscientizar a sociedade quanto à importância socioeconômica dos tributos municipais e o direito de exigência do documento fiscal.

Para concorrer é necessário realizar um cadastro na página da campanha . Ao preencher os dados, o cidadão deverá escolher uma instituição social de sua preferência para também concorrer. Caso seja sorteado, a instituição escolhida ganha o equivalente a 40% do valor do prêmio.

